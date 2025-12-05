Le plan d'actionnariat salarié de Stellantis franchit les 22 millions d'actions en 3 ans
Cette troisième édition, organisée dans 20 pays et ouverte à plus de 235 000 collaborateurs, confirme l'élargissement progressif du dispositif. Les salariés ont investi 141 MEUR depuis le lancement, complétés par 68 MEUR de contribution de l'entreprise, soit 209 MEUR au total.
L'édition 2025 proposait une décote de 20% sur le prix de l'action, fixé à 6,52 euros, ainsi qu'un abondement pouvant atteindre 1000 EUR. Le plan affiche un taux de souscription mondial de 11%, avec un investissement moyen supérieur à 1150 EUR par salarié. Xavier Chéreau, directeur des ressources humaines et du développement durable, souligne que ce dispositif "renforce le lien de confiance" et traduit la volonté de "construire l'avenir ensemble".
Les collaborateurs détiennent désormais 2,8% du capital, en hausse de 1,1 point depuis 2023. La France, l'Italie et les États-Unis concentrent les deux tiers des souscriptions de l'édition 2025.
Stellantis est en hausse de 2% à Paris et signe une progression hebdomadaire de l'ordre de 13%. Le titre affiche néanmoins un repli de près de 17% depuis le début de l'année.
