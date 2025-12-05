La BCE doit garder ses options ouvertes face aux risques sur l'inflation, selon Villeroy

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France

La Banque centrale européenne (BCE) doit garder toutes les options ouvertes lors de ses prochaines réunions, les risques à la baisse sur l'inflation étant aussi importants que ceux à la hausse, a déclaré vendredi François Villeroy de Galhau, membre du comité de politique monétaire de l'institution.

Si l'inflation dans les 20 pays de la zone euro a légèrement accéléré pour s'établir à 2,2% le mois dernier, elle s'est maintenue pendant la majeure partie de l'année proche de l'objectif de 2% fixé par la BCE.

Selon François Villeroy de Galhau, les perspectives incluent, en ce qui concerne les risques à la hausse, la fragmentation des chaînes de valeur mondiales et l'augmentation des dépenses publiques en Allemagne, et à la baisse, un ralentissement de la croissance des salaires, un euro plus fort et des importations chinoises moins chères.

Si les risques pour la stabilité des prix sont tout aussi importants dans les deux sens, la BCE ne peut tolérer un écart durable par rapport à sa cible, a averti celui qui est également gouverneur de la Banque de France.

"Le maître-mot de nos prochaines réunions reste la pleine liberté de choix. Le seul chiffre fixe est notre objectif d'inflation de 2%; il ne s'agit pas d'un taux d'intérêt à long terme, et nous n'excluons aucune mesure politique", a-t-il déclaré.

