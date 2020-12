Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le pistolet de Sean Connery dans le premier James Bond vendu $256.000 Reuters • 04/12/2020 à 04:22









LOS ANGELES, 4 décembre (Reuters) - Le pistolet utilisé par le défunt Sean Connery dans le premier opus cinématographique de James Bond a été vendu aux enchères 256.000 dollars jeudi à Los Angeles, battant les estimations, a déclaré la maison de vente aux enchères Julien's. Le pistolet semi-automatique Walther PP désamorcé, qui est associé comme sa version réduite le PKK aux plus célèbres images de l'histoire de la franchise cinématographique, fût utilisé par l'acteur écossais dans "Dr. No" en 1962. Sean Connery, le premier à avoir incarné James Bond à l'écran, est décédé en octobre à l'âge de 90 ans. (Lisa Richwine; version française Jean Terzian)

