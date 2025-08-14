Le piratage de l'unité technologique de UnitedHealth Group a touché 192,7 millions de personnes, selon le site web du ministère américain de la santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de l'entreprise au paragraphe 4)

La cyberattaque subie par l'unité technologique de UnitedHealth Group UNH.N l'année dernière a touché 192,7 millions de personnes, selon le site web du ministère américain de la santé.

En janvier, l'entreprise avait estimé que le piratage de Change Healthcare avait affecté les informations personnelles de 190 millions de personnes.

La cyberattaque - la plus importante violation de données de santé aux États-Unis à ce jour - a été divulguée en février de l'année dernière. L'unité a été infiltrée par des pirates informatiques qui se sont identifiés comme le groupe de ransomware "Blackcat", ce qui a entraîné des perturbations généralisées dans le traitement des demandes de remboursement et a eu un impact sur les patients et les fournisseurs dans tout le pays.

"Le nombre total de personnes touchées par la cyberattaque de Change Healthcare est d'environ 192,7 millions", a déclaré un porte-parole de UnitedHealth Group, ajoutant que les chiffres varieront d'un État à l'autre.

Le nombre de personnes touchées a été publié sur une liste de violations de données tenue par le bureau des droits civils du ministère américain de la santé et des services sociaux.

Les informations rendues vulnérables par l'attaque de UnitedHealth Group sont censées inclure les identifiants des membres de l'assurance maladie, les diagnostics des patients, les informations sur les traitements et les numéros de sécurité sociale, ainsi que les codes de facturation utilisés par les fournisseurs.