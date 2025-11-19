 Aller au contenu principal
Le PIF saoudien, SITE et Microsoft signent un protocole d'accord pour explorer la fourniture de services de cloud souverain dans le royaume
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds souverain d'Arabie saoudite, le Public Investment Fund, la société saoudienne de technologie de l'information SITE et Microsoft MSFT.O ont signé un protocole d'accord pour explorer la fourniture des services de cloud souverain de Microsoft dans le royaume, a déclaré le fonds saoudien dans un billet X mercredi.

