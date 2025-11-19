Le PIF saoudien, SITE et Microsoft signent un protocole d'accord pour explorer la fourniture de services de cloud souverain dans le royaume

Le fonds souverain d'Arabie saoudite, le Public Investment Fund, la société saoudienne de technologie de l'information SITE et Microsoft MSFT.O ont signé un protocole d'accord pour explorer la fourniture des services de cloud souverain de Microsoft dans le royaume, a déclaré le fonds saoudien dans un billet X mercredi.