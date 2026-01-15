Le PIB allemand progresse de 0,2% en 2025
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 10:30
Corrigé des effets calendaires, la performance économique de l'Allemagne a progressé de 0,3%.
" Après deux années de récession, l'économie allemande est revenue timidement à la croissance. Cette progression est principalement due à l'augmentation des dépenses de consommation finale des ménages et des administrations publiques ", a déclaré Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique.
Elle a ajouté que " les exportations ont de nouveau reculé. Le commerce extérieur allemand a subi de forts vents contraires en raison de la hausse des droits de douane américains, de l'appréciation de l'euro et de la concurrence accrue en provenance de la Chine. En outre, l'investissement est resté faible, la formation brute de capital fixe dans les machines et équipements ainsi que dans la construction étant en baisse par rapport à l'année précédente ", a-t-elle ajouté.
