Le pétrolier Grinch autorisé à quitter la France après une amende
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 13:24

La marine française détourne vers le port de Marseille-Fos un pétrolier suspecté d'appartenir à la flotte fantôme russe

Le ‌pétrolier Grinch, soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" ​russe et immobilisé dans le golfe de Fos, a été autorisé à quitter les eaux territoriales ​françaises après règlement d'une amende, a annoncé mardi la ​préfecture des Bouches-du-Rhône dans ⁠un communiqué.

La Marine française a arraisonné le ‌22 janvier dernier le pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales ​et suspecté ‌d'arborer un faux pavillon.

L'amende pour défaut ⁠de pavillon, dont le montant n'a pas été précisé, a été versée à l'Agence de ⁠gestion et ‌de recouvrement des avoirs saisis et ⁠confisqués (Agrasc), peut-on lire dans le communiqué.

La société ‌propriétaire du navire, qui s'est engagée ⁠à obtenir un nouveau pavillon dans ⁠les meilleurs ‌délais, aurait versé "plusieurs millions d'euros", selon le ministre ​des Affaires étrangères, ‌Jean-Noël Barrot.

"Le pétrolier Grinch va quitter les eaux françaises après plusieurs ​millions d’euros versés et 3 semaines d’immobilisation coûteuse à Fos-sur-Mer", a déclaré ⁠Jean-Noël Barrot sur X.

"La Russie ne financera plus impunément sa guerre via une flotte fantôme au large de nos côtes", s'est-il félicité.

(Reportage Marc Leras, rédigé par Kate Entringer, édité ​par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,75 USD Ice Europ +0,25%
Pétrole WTI
63,87 USD Ice Europ +0,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

