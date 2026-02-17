Le pétrolier Grinch autorisé à quitter la France après une amende

La marine française détourne vers le port de Marseille-Fos un pétrolier suspecté d'appartenir à la flotte fantôme russe

Le ‌pétrolier Grinch, soupçonné d'appartenir à la "flotte fantôme" ​russe et immobilisé dans le golfe de Fos, a été autorisé à quitter les eaux territoriales ​françaises après règlement d'une amende, a annoncé mardi la ​préfecture des Bouches-du-Rhône dans ⁠un communiqué.

La Marine française a arraisonné le ‌22 janvier dernier le pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales ​et suspecté ‌d'arborer un faux pavillon.

L'amende pour défaut ⁠de pavillon, dont le montant n'a pas été précisé, a été versée à l'Agence de ⁠gestion et ‌de recouvrement des avoirs saisis et ⁠confisqués (Agrasc), peut-on lire dans le communiqué.

La société ‌propriétaire du navire, qui s'est engagée ⁠à obtenir un nouveau pavillon dans ⁠les meilleurs ‌délais, aurait versé "plusieurs millions d'euros", selon le ministre ​des Affaires étrangères, ‌Jean-Noël Barrot.

"Le pétrolier Grinch va quitter les eaux françaises après plusieurs ​millions d’euros versés et 3 semaines d’immobilisation coûteuse à Fos-sur-Mer", a déclaré ⁠Jean-Noël Barrot sur X.

"La Russie ne financera plus impunément sa guerre via une flotte fantôme au large de nos côtes", s'est-il félicité.

(Reportage Marc Leras, rédigé par Kate Entringer, édité ​par Sophie Louet)