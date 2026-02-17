Enquête de la Banque de France sur un cadre, accusé par la CGT de promouvoir l'extrême droite

La Banque de France a affirmé mardi lancer une "enquête" concernant l'un de ses cadres, que la CGT accuse, captures d'écran à l'appui, de promouvoir des contenus d'extrême droite sur le réseau social professionnel Linkedin.

"Ce qui est en cause, ce ne sont pas les opinions privées de chacun et leur diversité, c'est le fait de les exprimer publiquement sur un réseau social professionnel", a indiqué à l'AFP l'institution, faisant valoir que la Banque de France "est au service de tous les Français et veille attentivement à exercer ses missions en toute indépendance politique".

Dans une lettre ouverte au gouverneur François Villeroy de Galhau, la CGT dénonce la promotion de "contenus d’extrême droite (contenu raciste, sexiste, promouvant l’idée d’une guerre de civilisation, haine de la fonction publique et de l’État-social…)" de la part d'un cadre de la Banque de France sur LinkedIn.

"Un tel usage d’un compte LinkedIn institutionnel est particulièrement préjudiciable à l’image de la Banque de France et fait honte aux agents de la Banque de France", poursuit le syndicat.

La CGT a joint à sa lettre ouverte plusieurs captures d'écran sur lesquelles le cadre mis en cause réagit - via les options "j'aime" ou "trouve ceci drôle" disponibles sur le réseau social - à des publications de la candidate d'extrême droite à la mairie de Paris Sarah Knafo, ou encore du député européen RN Matthieu Valet.

Mardi, vers 14 heures, ces réactions avaient disparu du compte de ce cadre de la Banque de France.

"Notre règle de conduite n’est donc pas politique, elle est déontologique : c’est l’objet de l’enquête décidée dès ce matin, de déterminer la portée d’un manquement individuel", indique la Banque de France pour justifier sa décision.

"Il faut maintenant en attendre les résultats pour juger des conséquences à apporter", poursuit la Banque de France.

Dans les principes éthiques et déontologiques de l'institution, figure la consigne pour les agents d'exercer "leurs fonctions avec neutralité", et de ne manifester "aucune opinion politique, philosophique ou religieuse".