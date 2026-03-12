Le pétrolier a été attaqué dans les eaux irakiennes lors d'un transfert, selon l'opérateur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Zefyros transportait des condensats de Basra Gas Co

* Les 23 membres d'équipage sont sains et saufs

* Au moins 16 navires ont été attaqués dans le Golfe pendant la guerre

(Ajoute des détails sur l'attaque, les incidents thaïlandais et de Hapag, dans les paragraphes 2, 4-11)

Le pétrolier Zefyros a été touché par un projectile pendant la nuit lors d'un transfert de navire à navire dans les eaux irakiennes, a déclaré jeudi son gestionnaire basé en Grèce.

L'incident s'est produit au mouillage irakien d'Umm Qasar lors d'un transfert de cargaison de carburant avec le pétrolier Safesea Vishnu mercredi en fin de journée, a indiqué Benetech Shipping SA.

"Les 23 membres d'équipage sont sains et saufs. Ils ont été évacués et ramenés à terre", a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant que l'état du navire était en cours d'évaluation.

Le Safesea Vishnu a été affrété par une société irakienne sous contrat avec l'Organisation d'État pour la commercialisation du pétrole (SOMO). Le Zefyros était chargé de condensats provenant de la Basra Gas Company et se trouvait dans une zone de chargement navire-navire dans les eaux irakiennes.

Au moins 16 pétroliers et autres navires ont été attaqués dans le Golfe pendant la guerre américano-israélienne contre l'Iran, tandis que des centaines d'autres ont jeté l'ancre en raison de la menace de Téhéran d'attaquer le transport maritime à proximité.

Des bateaux iraniens chargés d'explosifs semblent avoir attaqué les deux pétroliers dans les eaux irakiennes mercredi, les incendiant et tuant un membre d'équipage, selon certaines sources.

Environ 20 000 marins à bord de navires opérant dans la région sont confrontés à "une situation sécuritaire dangereuse et très incertaine", a déclaré Joe Kramek, président et directeur général du World Shipping Council.

"Les marins ne font pas partie de ce conflit, mais ils sont de plus en plus souvent pris dans ses filets

Le ministère thaïlandais des affaires étrangères a déclaré avoir transmis ses "plus vives protestations" à l'ambassadeur d'Iran après que deux projectiles d'origine inconnue ont heurté le Mayuree Naree , un vraquier sec battant pavillon thaïlandais, mercredi, provoquant un incendie et endommageant la salle des machines.

Le ministère a déclaré que l'ambassadeur iranien avait exprimé ses condoléances et donné l'assurance de transmettre rapidement la protestation de la Thaïlande à Téhéran.

La compagnie maritime allemande Hapag-Lloyd HLAG.DE a déclaré jeudi que des fragments de projectiles avaient touché le porte-conteneurs Source Blessing près du détroit d'Ormuz, à l'extrémité sud du Golfe, à proximité de l'Iran.

Le navire, affrété par la compagnie danoise de transport de conteneurs Maersk MAERSKb.CO , n'a pas été directement touché mais a pris feu. Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs.