LVMH nomme Béatrice Goasglas directrice générale de TAG Heuer

Le logo de l'horloger suisse TAG Heuer dans un magasin à Paris

‌LVMH a ​annoncé jeudi la nomination de ​Béatrice Goasglas en ​tant que ⁠directrice générale de ‌TAG Heuer, à compter du ​1er ‌mai.

"Béatrice a ⁠réalisé un magnifique parcours au ⁠sein ‌de la Maison ⁠TAG ‌Heuer et ⁠je suis ravi ⁠qu’elle ‌prenne la tête ​de ‌cette Maison horlogère iconique", déclare ​Stéphane Bianchi, ⁠directeur général adjoint du groupe LVMH, dans un communiqué.

(Rédigé par Mara ​Vilcu)