Le pétrole se stabilise sur fond d'espoirs de pourparlers de paix en Ukraine

(AOF) - En repli la semaine dernière, les cours du baril du Brent font preuve de prudence ce lundi entre la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt américains et la perspective d'un accord de paix en Ukraine. Vers 17 heures, le baril de Brent glane 0,02% à 62,58 dollars tandis que son homologue américain, le WTI, s'améliore de 0,07% à 58,12 dollars. Ukrainiens et Américains, réunis à Genève pour des négociations, se sont accordés sur une nouvelle ébauche d’accord de 19 points, contre 28 précédemment en vue de la résolution du conflit russo-ukrainien, révèle le Financial Times.