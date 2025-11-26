Contrat de DSP de La Plagne renouvelé pour la Compagnie des Alpes
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 07:26
Elle s'est ainsi vu renouveler le contrat de Délégation de Service Public (DSP) portant sur l'aménagement et l'exploitation du domaine de La Plagne (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh.
Avec plus de 2,6 millions de journée-skieurs, La Plagne est la plus grande station de ski au monde. Constitué d'un maillage de 11 stations-villages interconnectés, le domaine comprend 225 km de pistes, 133 pistes et 95 remontées mécaniques.
Ce nouveau contrat de DSP prendra effet le 11 juin 2027, pour une durée de 25 ans. Il permet l'exploitation d'un domaine de haute altitude garant d'une pratique du ski à long terme, validé par les prévisions d'enneigement, avec un potentiel de diversification.
Valeurs associées
|20,250 EUR
|Euronext Paris
|+0,25%
