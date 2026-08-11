Le pétrole se raffermit alors que l'impasse entre les États-Unis et l'Iran perdure ; les actions progressent légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours)

* Le Brent progresse de 5 % en deux jours pour s'établir à environ 88 dollars le baril

* Les marchés monétaires évaluent à 50/50 la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en septembre

* La RBA maintient son taux directeur inchangé à 4,35 %, mais indique qu'elle pourrait procéder à une nouvelle hausse

par Amanda Cooper

Les cours du pétrole ont frôlé les 90 dollars le baril mardi, alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sur un accord de paix et la réouverture du détroit d'Ormuz se sont enlisées, tandis que les incertitudes quant aux perspectives d'inflation mondiale ont tempéré la hausse des marchés boursiers. Le président américain Donald Trump a répondu lundi par ses propres exigences aux conditions posées par Téhéran pour un accord de paix, appelant l’Iran à verser des indemnités pour les personnes tuées lors de guerres, d’attaques et de manifestations, ce qui pourrait compliquer les efforts visant à rouvrir cette voie navigable cruciale.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 5 % au cours des deux derniers jours seulement et s’établissaient à environ 88 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis le 31 juillet et près de 25 % au-dessus de leurs plus bas niveaux de début juillet, les plus bas enregistrés en près de quatre mois.

« Nous sommes désormais dans une sorte d’impasse, si l’on peut dire, pour savoir qui cédera le premier », a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

« Cela va désormais s’apparenter à une véritable guerre d’usure », a-t-il ajouté. « On peut probablement s’attendre à ce que le marché du pétrole se maintienne dans une fourchette comprise entre 75 et 95 dollars, le temps de voir qui cédera le premier. »

Même si le rapport américain sur les prix à la consommation de juillet, attendu mercredi, ne tiendra pas compte de la dernière hausse des coûts énergétiques, il pourrait néanmoins s’avérer déterminant pour définir les anticipations concernant la réunion de la Réserve fédérale de septembre, pour laquelle les marchés monétaires indiquent une probabilité de 50/50 d’une hausse des taux 0#USDIRPR .

« Nous pensons que les risques penchent en faveur d’un chiffre élevé, ce qui entraînerait probablement un rebond des anticipations de taux et, potentiellement, un regain d’inquiétudes concernant la stagflation », a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef chargé des marchés chez Capital Economics. Les bons du Trésor américain se sont stabilisés, les rendements des bons à 2 ans US2YT=RR reculant d’un point de base à 4,23 %, tandis que ceux à 10 ans US10TY=RR restaient stables à 4,7 %. Plus inquiétant pour l’appétit pour le risque des investisseurs, les rendements des obligations à 30 ans

US30YT=RR ont de nouveau progressé, se rapprochant des plus hauts niveaux de juillet en 19 ans, au-dessus de 5,28 %.

« Après la semaine dernière où l’on avait l’impression que les colombes avaient repris le dessus, les dernières nouvelles ont fait basculer la situation vers une orientation plus belliciste, les rendements et les cours des matières premières progressant tous deux », a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a effacé ses pertes antérieures pour terminer en légère hausse de 0,1 % sur la journée, tandis que l'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS est resté inchangé. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont quant à eux progressé de 0,4 %, tandis que ceux sur le S&P 500

ESc1 ont gagné 0,2 %. Les indices de référence ont reculé lundi. Dans la nuit, Nvidia NVDA.O a annoncé s'être associé à six grandes institutions financières, dont BlackRock BLK.N , Apollo

APO.N et Goldman Sachs GS.N , afin de mettre en place un ensemble de mesures de financement d'une valeur de plus de 500 milliards de dollars destinées aux infrastructures d'intelligence artificielle.

L’entreprise n’a pas donné beaucoup plus de détails, notamment sur les conditions financières, les engagements d’investissement ou la manière dont ces 500 milliards de dollars prévus s’intégreraient dans les accords de financement existants.

« Une petite partie de moi s’est demandé si c’était ce que l’on ressentait lorsque les prêts hypothécaires à risque sont devenus un produit grand public – cette innovation qui a finalement contribué à déclencher la crise financière mondiale », a ajouté Sycamore. Une nouvelle liquidation des obligations de Nvidia a mis en évidence certaines des inquiétudes des investisseurs. Son obligation à 2 % arrivant à échéance en 2031 US67066GAN43=TE affichait un dernier rendement de 4,86 % sur la plateforme Tradegate, en hausse de 4 points de base par rapport à lundi. Par ailleurs, Intel INTC.O a levé 20 milliards de dollars grâce à une vente d’actions, la première offre publique de ses titres depuis l’introduction en bourse du fabricant de puces en 1971. L’action Intel a reculé d’environ 1 % dans les échanges avant l’ouverture. Du côté des devises, le yen JPY= a de nouveau fait l’objet de toutes les attentions, s’étant affaibli au-delà de 159 et s’éloignant du plus haut de la semaine dernière à 155,20, après plusieurs séries d’interventions présumées, notamment une action conjointe menée par le Japon et les États-Unis.

Un jour férié au Japon a entraîné un volume d’échanges plus faible que d’habitude — ce qui est souvent considéré comme un catalyseur potentiel d’intervention, car des transactions de moindre ampleur peuvent avoir un impact bien plus important sur les cours que dans des conditions normales. Par ailleurs, l’or XAU= , qui a progressé de 8 % depuis le début du mois, a clôturé en hausse de 0,1 % à 4.394 dollars l’once.