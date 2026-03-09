 Aller au contenu principal
Le pétrole s'envole puis recule, l'or chute, la guerre en Iran secoue les marchés mondiaux des matières premières
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Article remanié incluant la réduction des gains du pétrole brut et d'autres marchés, ajout de détails, mise à jour des prix, de la signature et de la dateline à CHICAGO/SINGAPORE)

* Les prix du pétrole bondissent dans le contexte du conflit iranien, puis reculent après l'appel Trump-Poutine

* L'or chute de plus de 1 %, la hausse du dollar ayant un impact sur le lingot

* L'aluminium atteint son plus haut niveau depuis quatre ans en raison des inquiétudes concernant le transport maritime au Moyen-Orient

* Trump prédit une résolution rapide du conflit iranien, apaisant les craintes du marché

par Karl Plume et Naveen Thukral

Les prix du pétrole ont bondi de 29 % lundi pour atteindre leur plus haut niveau depuis la mi-2022 avant de limiter leurs gains pour s'établir à environ 7 % de plus, et l'or a chuté de plus de 1 %, alors que l'escalade de la guerre en Iran a réduit les approvisionnements énergétiques mondiaux, renforcé le dollar et atténué les espoirs de réduction des taux d'intérêt. Les marchés agricoles, menés par les huiles comestibles utilisées comme matières premières pour les biocarburants, ont atteint des sommets plurimensuels ou pluriannuels avant de s'assouplir, les marchés du pétrole brut s'étant éloignés de leurs sommets. L'aluminium a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans en raison des inquiétudes concernant l'offre, alors même que d'autres métaux étaient confrontés à des vents contraires dus à la hausse du dollar.

"La réaction violente découle du fait que les marchés ne voient pas d'issue évidente à l'escalade du conflit au Moyen-Orient, qui est désormais un affrontement à fort enjeu où aucune des parties ne semble disposée à cligner des yeux en premier", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, dans une note.

"Le risque de dommages économiques plus durables continue de croître de jour en jour."

La journée de transactions a commencé en dents de scie, l'Iran ayant nommé lundi Mojtaba Khamenei comme successeur de son père Ali Khamenei au poste de guide suprême, indiquant ainsi que les partisans de la ligne dure restaient fermement aux commandes à Téhéran, une semaine après le début de son conflit avec les États-Unis et Israël. Mais la flambée des prix du pétrole s'est inversée, les marchés boursiers ont rebondi et le dollar a réduit ses gains alors que les dirigeants mondiaux répondaient aux inquiétudes concernant l'offre de brut et que le président américain Donald Trump prédisait que la guerre pourrait bientôt être terminée .

LE PÉTROLE MONTE EN FLÈCHE ET RECULE L'expansion de la guerre américano-israélienne contre l'Iran a conduit certains grands producteurs de pétrole du Moyen-Orient à réduire leurs approvisionnements par crainte d'une perturbation prolongée de la navigation à travers le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement. O/R Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 6,27 dollars, soit 6,8 %, pour atteindre 98,96 dollars le baril et le pétrole brut West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 3,87 dollars, soit 4,3 %, pour atteindre 94,77 dollars. Les prix sont devenus négatifs peu après le règlement, suite à la nouvelle d'un appel téléphonique entre Trump et le président russe Vladimir Poutine. Reuters a rapporté que des sources ont déclaré que l'administration Trump envisageait un nouvel assouplissement des sanctions sur le pétrole russe pour aider à maîtriser les prix mondiaux de l'énergie.

Sur les marchés agricoles, l'huile de palme malaisienne

FCPOc3 a augmenté de 9% et l'huile de soja de Chicago BOv1 a atteint son plus haut niveau depuis fin 2022, dans le sillage de la hausse du pétrole brut, mais a ensuite réduit ses gains. Le blé Wv1 et le soja Sv1 ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-2024 et le maïs Cv1 a atteint son plus haut niveau en 10 mois avant de clôturer en baisse. GRA/

L'or a chuté de plus de 1 %, le raffermissement du dollar ayant pesé sur le prix du lingot, tandis que la hausse des coûts de l'énergie a alimenté les craintes d'inflation et assombri les perspectives de réduction des taux d'intérêt à court terme.

Le dollar a flirté avec un plus haut de trois mois atteint la semaine dernière, mais a réduit ses gains après que les commentaires de Trump que la guerre "est très complète" ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant un conflit prolongé qui pourrait perturber l'approvisionnement mondial en énergie et peser sur la croissance économique. USD/

Les craintes d'inflation liées au pétrole et les attentes de réduction des taux ont probablement renforcé les rendements américains et le dollar, l'emportant sur la demande de valeur refuge et poussant l'or à la baisse.

L'aluminium a atteint son niveau le plus élevé depuis quatre ans, les inquiétudes concernant l'approvisionnement dues à la guerre au Moyen-Orient s'étant intensifiées.

L'aluminium de référence à trois mois CMAL3 sur le London Metal Exchange a atteint son plus haut niveau depuis mars 2022 à 3 544 dollars la tonne.

D'autres métaux de base ont été affaiblis par un dollar plus ferme.

