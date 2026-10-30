Le pétrole s'apprête à enregistrer une quatrième hausse mensuelle, l'attaque d'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz mettant en évidence les risques pesant sur l'approvisionnement

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* Le Brent devrait clôturer le mois d'octobre en hausse de 13 %, le WTI en hausse de 15 %

* Le marché est “de plus en plus inquiet” à l'approche des élections de mi-mandat, selon un analyste

* Un pétrolier a été touché vendredi dans le détroit d'Ormuz par des engins explosifs

(Mise à jour du paragraphe 1 et des cours, ajout des commentaires d'un analyste.)

par Anna Hirtenstein

Les cours du pétrole ont progressé vendredi et s'apprêtaient à enregistrer un quatrième mois de hausse, les opérateurs se préparant à une éventuelle escalade du conflit entre les États-Unis et l'Iran après les élections de mi-mandat américaines , une attaque contre un pétrolier dans le détroit d'Ormuz ayant mis en évidence les risques pesant sur l'approvisionnement liés à la guerre.

Les contrats à terme sur le Brent pour décembre LCOc1 , qui expirent vendredi, gagnaient 2,27 dollars, soit 1,98 %, à 117,15 dollars le baril à 08h45 GMT. Le contrat de janvier, plus actif

LCOc2 , a progressé de 2,19 dollars à 112,99 dollars.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 ont grimpé de 1,79 $, soit 1,75 %, à 103,79 $.

Sur le mois, le Brent était en passe de terminer en hausse de 13 %, tandis que le WTI s’apprêtait à enregistrer un bond de 15 %.

“Le marché pétrolier est de plus en plus nerveux à l’approche des élections de mi-mandat,” a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank. Certains investisseurs et analystes s’attendent à une nouvelle reprise des attaques américaines contre l’Iran après les élections, a-t-il ajouté.

Vendredi, un pétrolier dans le détroit d’Ormuz — principale voie maritime d’acheminement du brut et des carburants du Golfe — a été touché par des engins explosifs fixés par un petit bateau, a indiqué l’UKMTO. L’identité des auteurs de cette attaque n’a pas été immédiatement établie.

“La poursuite des actions militaires autour du détroit d’Ormuz, dans un contexte où l’on doute de la viabilité d’une voie diplomatique, maintient les prix du pétrole à un niveau élevé, dans la perspective d’une escalade du conflit dans les semaines à venir,” a déclaré Saul Kavonic, responsable de la recherche sur l’énergie chez MST Marquee.

“RISQUE ACCRU D’ESCALADE”

Les médiateurs qatariens sont retournés à Téhéran vendredi dans le cadre d’efforts coordonnés visant à parvenir à un accord entre les États-Unis et l’Iran, a déclaré à Reuters un responsable informé des négociations.

Malgré cela, “nous continuons de considérer qu’il existe un risque accru d’escalade et de perturbation de l’approvisionnement,” a déclaré Giovanni Staunovo, analyste des matières premières chez UBS. “Les responsables iraniens se sont montrés prudents quant à la possibilité d’un accord à court terme.”

Jeudi, les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont déclaré avoir attaqué plusieurs sites en Arabie saoudite, notamment sa plus grande raffinerie de pétrole, Ras Tanura, la raffinerie de Rabigh et une installation de production à Abqaiq appartenant à la société d’État Saudi Aramco.

Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite a également déclaré avoir intercepté un missile de croisière lancé par les Houthis en direction de la région occidentale du royaume.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que le vice-président JD Vance avait pris contact avec l’Iran pour aider le pays à se procurer des fournitures médicales, après que des médias américains eurent rapporté que Vance avait écrit au plus haut responsable de la sécurité de Téhéran afin de relancer les pourparlers de paix.

L’Iran a bien reçu une lettre de Vance, mais n’y a pas encore répondu, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Tasnim, ajoutant que Téhéran souhaitait que les États-Unis respectent ses conditions et que “toute position contredisant ce cadre est inacceptable”.

Dans un contexte de tensions sécuritaires au Moyen-Orient, ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N ont annulé les projets de déplacement de leurs dirigeants au plus grand salon pétrolier des Émirats arabes unis prévu la semaine prochaine, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Les cours du pétrole pourraient connaître une volatilité encore plus forte au cours des deux prochaines semaines en raison des élections législatives israéliennes et des élections de mi-mandat au Congrès américain, selon une note d’information publiée jeudi par la Saxo Bank à Singapour.

Cette incertitude accrue rend les prévisions de prix difficiles, mais le brut devrait se négocier dans une fourchette plus élevée, comprise entre 70 et 90 dollars le baril, contre un niveau d’avant-guerre de 60 à 70 dollars, même après la fin du conflit, a indiqué la banque danoise.

Elle a invoqué le risque d’une reprise des hostilités et la nécessité de reconstituer les stocks.