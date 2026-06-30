Le pétrole s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse trimestrielle depuis 2020, alors que les opérateurs se concentrent sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran

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* Le Brent s'apprête à enregistrer un troisième mois consécutif de baisse, le WTI un deuxième

* Les cours du Brent se négocient à un niveau proche de celui du 27 février

* Les négociateurs américains et iraniens se rendent à Doha, mais la tenue de la réunion reste incertaine

* Morgan Stanley prévoit un excédent en 2027

(Mise à jour des cours à 13 h 02 GMT) par Anushree Mukherjee

Mardi, les cours du pétrole s'orientaient vers leur plus forte baisse trimestrielle depuis le début de la pandémie de COVID-19 début 2020, les investisseurs guettant d'éventuelles discussions entre les États-Unis et l'Iran à Doha, alors que le cessez-le-feu provisoire dans cette guerre qui dure depuis quatre mois reste fragile.

Les contrats à terme sur le Brent d'août LCOc1 , qui expirent mardi, étaient en hausse de 0,21 %, soit 15 cents, à 73,30 dollars le baril à 13 h 02 GMT. Toutefois, ce contrat s'apprêtait à enregistrer une troisième baisse mensuelle consécutive, avec un recul d'environ 20 % depuis le début du mois de juin.

Le contrat de septembre LCOc2 , plus activement négocié, a gagné 0,61 %, soit 45 cents, à 74,36 dollars le baril.

Le contrat à terme américain West Texas Intermediate ( CLc1 ) pour août a progressé de 0,51 %, soit 36 cents, à 71,11 dollars le baril. Toutefois, ce contrat affichait une baisse pour le deuxième mois consécutif, d’environ 19 %, depuis le début du mois de juin.

Le Brent a reculé d’environ 38 % sur le trimestre, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a chuté d’environ 30 %. Les cours du Brent et du WTI sont tous deux proches de leurs niveaux d’avant le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

"Je ne dirais pas que le marché a intégré une prime de risque, mais les navires auparavant bloqués sont désormais disponibles grâce à l’augmentation du nombre de navires quittant le Golfe, ce qui crée une vague temporaire de nouvelle offre", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Morgan Stanley a indiqué qu’il tablait désormais sur un excédent implicite du marché mondial du pétrole de 4,8 millions de barils par jour en 2027. Les principaux émissaires américains arrivés à Doha ne tiendront pas de réunion de haut niveau avec l’Iran, a déclaré mardi un responsable qatari, jetant ainsi le doute sur l’avancement des efforts visant à mettre un terme définitif à la guerre contre l’Iran et à rouvrir pleinement le détroit d’Ormuz .

En revanche, des discussions techniques auront lieu cette semaine sur des questions telles que la sécurité régionale, qui pourraient ensuite être portées à un niveau plus élevé, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al Ansari, lors d’un point presse.

L’incertitude quant à la tenue d’une rencontre entre les deux parties a mis en évidence la fragilité de l’accord du 17 juin visant à suspendre les combats, qui ont perturbé les flux mondiaux de pétrole transitant par le détroit d’Ormuz et constitué un défi politique pour le président américain Donald Trump à l’approche des élections législatives de novembre.

Les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de prix du pétrole pour 2026 pour la première fois depuis le début de la guerre en Iran, après cinq hausses mensuelles consécutives, la réouverture du détroit ayant apaisé les craintes d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement, selon un sondage Reuters publié mardi. Par ailleurs, la SOMO irakienne a proposé des remises importantes sur ses prix de vente officiels afin d’encourager les acheteurs à terme à lever le brut de Bassorah depuis son terminal situé dans le golfe Persique en juillet, selon des sources commerciales et un document examiné par Reuters.