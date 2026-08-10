Le pétrole remonte et rattrape Wall Street, les logiciels limitent la casse

Les marchés américains ont commencé la semaine en légère baisse lundi, la remontée du pétrole et des rendements obligataires effaçant une partie du soulagement provoqué vendredi par le rapport sur l'emploi, tandis que la vigueur des logiciels et de la cybersécurité a limité les pertes. Le S&P 500 a terminé en baisse de 0,06% à 7753,0 points, le Nasdaq 100 a cédé 0,34% à 29 621,8 points et le Dow Jones a reculé de 0,11% à 53 976,1 points.

Alors que les investisseurs avaient terminé la semaine dernière en réduisant leurs anticipations de resserrement monétaire après la faiblesse des créations d'emplois, le dossier iranien a rapidement remis le risque inflationniste au premier plan. Le WTI a gagné près de 5% alors que Téhéran et Oman semblaient encore éloignés d'un accord définitif permettant de normaliser le trafic dans le détroit d'Ormuz. L'Iran juge un compromis "très proche", mais conditionne notamment la réouverture complète à la levée du blocus américain, au retrait des forces américaines présentes autour du pays et à l'assouplissement des sanctions.

Cette remontée du brut s'est accompagnée d'une nouvelle tension sur les Treasuries, le rendement à dix ans gagnant environ 5 points de base, ce qui a pesé sur les compartiments les plus sensibles aux taux. Les constructeurs immobiliers comme D.R. Horton, PulteGroup, KB Home et Toll Brothers ont ainsi perdu plus de 3%, tandis que les compagnies aériennes et les croisiéristes ont également reculé face au renchérissement du carburant. Le regain de pression sur les taux a par ailleurs été entretenu par Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, qui a estimé qu'"un certain nombre" de hausses pourraient encore être nécessaires.

Cette configuration plus tendue sur les taux n'a pas provoqué un mouvement uniforme dans la technologie, où les réactions sont restées très dispersées. Intel (-3%) a reculé après l'annonce d'une augmentation de capital de 15 MdsUSD destinée notamment à financer ses investissements dans l'IA, tandis que Coherent (-13%) a souffert d'un refroidissement des valeurs liées aux composants optiques. Nvidia (-2,3%) a également cédé du terrain, alors que le Financial Times a rapporté que le groupe participerait, aux côtés d'Apollo, Goldman Sachs et BlackRock, à un projet de financement pouvant atteindre 500 MdsUSD consacré aux infrastructures d'intelligence artificielle.

Dans le même temps, le marché a trouvé plusieurs points d'appui qui ont permis de limiter le repli des indices. L'énergie ( 4,6%) a logiquement profité du rebond du brut, tandis que les logiciels et la cybersécurité ont également bien résisté, avec Datadog ( 11%), CrowdStrike ( 5%), Palo Alto Networks ( 5%), Oracle ( 3%), Palantir ( 2%) et Microsoft ( 1%).

L'attention se portera désormais sur l'inflation IPC américaine attendue mercredi à 3,4%, dont la publication pourrait confirmer la détente des taux amorcée après le rapport sur l'emploi ou, au contraire, raviver rapidement les anticipations de resserrement de la Fed.