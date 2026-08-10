Le pétrole rebondit, la réouverture du détroit d'Ormuz reste incertaine

Les cours du brut progressent lundi alors que les conditions d'une réouverture du détroit d'Ormuz restent à préciser. Téhéran évoque un accord proche avec Oman, mais maintient plusieurs exigences à l'égard de Washington.

Les cours du pétrole ont progressé dimanche, dans un climat d'incertitude autour de la réouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran a annoncé qu'un accord avec Oman sur la définition de nouveaux couloirs de navigation était en "phase finale", tout en soulignant que les Etats-Unis devaient encore remplir plusieurs conditions. Le Brent se négociait 84,31 USD le baril autour de 6h00 du matin heure de Paris.

La semaine dernière, le pétrole de Mer du Nord avait chuté de 8,7% grâce à l'espoir d'un accord imminent entre l'Iran et Oman.

Les Houthis maintiennent la pression

L'Iran et les Etats-Unis ne sont actuellement engagés dans aucun pourparler, selon les autorités iraniennes. Les tensions sur l'offre restent également alimentées par une attaque contre une installation pétrolière saoudienne au cours du week-end.

Les Houthis, alignés sur l'Iran, ont affirmé avoir frappé dimanche la raffinerie de Jazan, propriété de Saudi Aramco. L'attaque est intervenue deux jours après la signature par l'Arabie saoudite d'un pacte de défense avec ses alliés sunnites, la Turquie et le Pakistan. Cet accord répond à l'instabilité régionale croissante provoquée par la guerre opposant les Etats-Unis et Israël à l'Iran chiite.