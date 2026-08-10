Des experts travaillent devant leurs écrans dans la salle des marchés au comptant de NYSE Euronext, à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes devraient ouvrir lundi sans grand changement à l'entame d'une semaine ‌chargée avec de nombreux indicateurs économiques au programme, dont l'inflation américaine, tandis que sur le plan géopolitique, le conflit en Iran entre dans sa 24e semaine avec toujours une certaine incertitude.

D'après les premières indications disponibles, ​le CAC 40 parisien devrait perdre 0,06% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait ouvrir parfaitement stable. Le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,33%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,02% et le Stoxx 600 en baisse de 0,05%.

Si la séance du jour propose pour seul indicateur majeur l'indice Sentix en zone euro, on attend mercredi et jeudi deux statistiques sur l'inflation américaine: les prix à la ​consommation (CPI) et les prix à la production (PPI).

Ces données sont cruciales au regard du manque d'enthousiasme du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, pour des indications prospectives.

Les rendements obligataires souverains américains ont baissé vendredi après un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis qui a montré des ​pertes inattendues en juillet, tandis que les hausses précédemment annoncées pour les deux mois précédents ont été ⁠fortement révisées à la baisse.

Sur le plan géopolitique au Moyen-Orient, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré dimanche que l'Iran et les Etats-Unis n'étaient pas en négociations et ‌que Téhéran n'en entamerait pas tant que Washington continuera à enfreindre l'accord provisoire entre les deux parties signé en juin. Il a cependant réaffirmé qu'un accord sur le détroit d'Ormuz entre l'Iran et Oman en était aux "dernières étapes", ce qui permet aux cours pétroliers d'être globalement stables.

Côté résultats d'entreprises, la saison bât son plein alors ​que les marchés boursiers en Europe ont enregistré leur quatrième semaine de hausse consécutive, ‌soutenus notamment par de solides publications financières des sociétés.

Les entreprises de l'indice européen Stoxx 600 devraient désormais afficher une croissance de leur bénéfice ⁠de plus de 22% au deuxième trimestre, soit leur plus forte expansion depuis le troisième trimestre 2022.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse et le S&P 500 à un nouveau record de clôture vendredi, à l'issue d'une semaine florissante, les investisseurs espérant que la Fed hésitera ou renoncera à relever ses taux directeurs en septembre alors que le marché de l'emploi montre des signes de faiblesse.

L'indice ⁠Dow Jones a gagné 0,28%, ou 151,83 ‌points, à 54.036,93 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 47,68 points, soit 0,62% à 7.757,64 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 342,26 points, ⁠soit 1,30% à 26.690,615 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avançait de 2% à 66.927,61 points, soutenu par les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Le Topix, plus large, prenait 0,44% à 4.092,93 à ‌points.

Les spécialistes des puces Advantest et Tokyo Electron progressaient respectivement de 5,5% et 3,6%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,70%, avec notamment le Kospi sud-coréen qui ⁠avance de 0,65%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai grignote 0,01% après avoir atteint en séance son plus haut niveau en trois semaines. ⁠Le CSI 300 reflue de 0,69% dans une ‌séance volatile où il a pris un temps près de 3%.

Côté indicateurs, l'inflation des prix à la production en Chine a ralenti plus que prévu en juillet, tombant à un creux de trois mois, tandis ​que la hausse des prix à la consommation s'est également atténuée, selon les données officielles publiées dimanche.

Les opérateurs surveillent ‌désormais de près d'autres indicateurs sur la santé de l'économie chinoise pour déterminer la politique que la Chine mettra en oeuvre. Nomura dit ne prévoir aucun assouplissement monétaire cette année en Chine.

"Pékin s'appuiera probablement davantage sur des mesures de politique ​budgétaire pour stabiliser la croissance, tandis que la vigueur soutenue des exportations limitera l'ampleur du soutien politique", écrit le courtier japonais.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar grappille 0,18% face à un panier de devises de référence, se redressant légèrement lundi par rapport à son creux de deux mois touché vendredi. Le billet vert est porté par la légère hausse des prix du pétrole et l'attente des données ⁠sur l'inflation.

L'euro recule de 0,06%, à 1,1550 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3486 dollar, parfaitement stable.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans varie à peine, s'affichant lundi à 4,6515%, après la publication vendredi de données montrant des pertes d'emplois inattendues aux Etats-Unis le mois dernier, ce qui tempère les prévisions d'une hausse des taux directeurs de la Fed lors de sa réunion de septembre.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en légère hausse lundi alors que l'incertitude persiste quant à la réouverture du détroit d'Ormuz, l'Iran déclarant que les Etats-Unis devaient remplir plusieurs conditions alors même que Téhéran et Oman entrent dans les dernières étapes d'un accord sur de nouvelles voies de navigation.

Le Brent progresse de 0,45% à 83,91 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,35% à 78,45 dollars.

PRINCIPAL ​INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 10 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Indice Sentix août -1,6 -3,1

(Rédigé par Claude Chendjou)