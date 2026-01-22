Le pétrole perd 2 % alors que Trump atténue ses menaces contre le Groenland et l'Iran

Trump garantit l'accès des États-Unis au Groenland et apaise les tensions

Le risque d'approvisionnement en Iran est réduit, les prix du pétrole se stabilisent

Un accord de paix potentiel en Ukraine pourrait avoir un impact sur les prix du pétrole

Les prix du pétrole ont baissé d'environ 2 % jeudi après que le président américain Donald Trump a atténué les menaces contre le Groenland et l'Iran , et que les investisseurs ont évalué les perspectives de l'offre et de la demande.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 1,01 dollar, soit 1,6%, pour atteindre 64,23 dollars le baril à 11h26 EDT (1626 GMT). Le brut américain West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 a perdu 96 cents, soit 1,6%, à 59,66 dollars le baril, se dirigeant vers sa clôture la plus basse depuis le 15 janvier.

M. Trump a déclaré qu'il avait obtenu un accès total et permanent des États-Unis au Groenland dans le cadre d'un accord avec l'Otan, dont le chef a déclaré que les alliés devraient renforcer leur engagement en faveur de la sécurité dans l'Arctique pour écarter les menaces de la Russie et de la Chine.

M. Trump a également renoncé à ses menaces tarifaires et a exclu de prendre le Groenland par la force, modérant ainsi une position qui avait provoqué une rupture des liens transatlantiques .

"Il y a une déflation de la prime de risque liée à la débâcle du Groenland et le risque d'approvisionnement de l'Iran a également été réduit", a déclaré Ole Hansen, analyste en chef des matières premières chez Saxo Bank.

M. Trump a déclaré qu'il espérait qu'il n'y aurait pas d'autre action militaire américaine en Iran , mais il a ajouté que les États-Unis agiraient si Téhéran reprenait son programme nucléaire.

L'Iran, qui fait l'objet de sanctions, est le troisième producteur de brut de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) derrière l'Arabie saoudite et l'Irak.

Avec moins de tensions autour du Groenland et de l'Iran, les prix du pétrole devraient se maintenir autour de 60 dollars le baril, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez le courtier en ligne IG.

RUSSIE ET UKRAINE

M. Trump a appelé à la fin de la guerre en Ukraine , et a fait état de "bons" entretiens avec le président ukrainien Volodimir Zelensky à Davos.

Les responsables américains et ukrainiens ont passé des semaines à faire la navette diplomatique. M. Trump a fait pression sur Kyiv pour qu'elle garantisse la paix après près de quatre ans de guerre , alors que Moscou ne semble pas vouloir cesser les combats. Un accord visant à rétablir la paix en Ukraine et à lever les sanctions contre la Russie, troisième producteur mondial de pétrole brut, pourrait faire baisser les prix du pétrole en augmentant la quantité de carburant disponible sur les marchés mondiaux.

La marine française a intercepté en Méditerranée un pétrolier russe soupçonné de faire partie d'une flotte fantôme qui permet à la Russie d'exporter du pétrole malgré les sanctions.

La production de pétrole russe a baissé de 0,8 % à 10,28 millions de barils par jour (bpd) l'année dernière, soit environ un dixième de la production mondiale, selon des données publiées jeudi.

Au Venezuela , un autre membre sanctionné de l'OPEP, la société de négoce Vitol se prépare à exporter du fioul vénézuélien dans le cadre d'un accord soutenu par les États-Unis à la suite de la capture du président du Venezuela Nicolas Maduro , selon trois sources proches de la décision.

L 'augmentation des flux de pétrole en provenance du Venezuela pourrait faire baisser les prix du pétrole.

Un autre facteur pesant sur les prix du pétrole a été la légère détérioration desprévisions concernant la santé des entreprises européennes . Selon les données de LSEG I/B/E/S, les entreprises européennes devraient annoncer une baisse de 4,2 % des bénéfices du quatrième trimestre 2025, en moyenne, ce qui est légèrement plus importante que la baisse de 4,1 % attendue par les analystes il y a une semaine.

Amin Nasser, directeur général de l'entreprise saoudienne Aramco 2223.SE , le plus grand producteur de pétrole au monde, a déclaré que les prévisions de surabondance mondiale de pétrole sont sérieusement exagérées car la croissance de la demande reste forte et les stocks mondiaux de pétrole sont épuisés.

STOCKS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS

Le marché attend le rapport de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) à midi. Les analystes s'attendent à une augmentation de 1,1 million de barils des stocks américains de pétrole brut au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 janvier. Mercredi, des sources du marché ont indiqué que le groupe commercial American Petroleum Institute a rapporté une augmentation de 3,0 millions de barils. EIA/S

L'EIA et l'API ont publié leurs rapports de stockage un jour plus tard que d'habitude en raison du jour férié Martin Luther King Jr aux États-Unis.