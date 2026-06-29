Le pétrole monte en raison des frappes américaines et iraniennes ; ses gains sont limités par les espoirs sur le transport maritime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix et ajout d'un analyste au paragraphe 4)

* Les États-Unis et l'Iran conviennent également de reprendre les négociations sur le détroit d'Ormuz

* Les producteurs du Moyen-Orient poursuivent leurs chargements

* Le Brent a chuté de 10,6 % la semaine dernière

par Alex Lawler

Le prix du pétrole a progressé de près de 1 % lundi, après que les attaques menées par les États-Unis et l’Iran ont mis en évidence la fragilité de leur accord de paix provisoire, tandis que les anticipations d’une reprise durable du transport maritime de matières énergétiques via le détroit d’Ormuz ont limité les gains. L'Iran et les États-Unis ont convenu de reprendre les négociations concernant le détroit, ravivant l'espoir de sauver l'accord de paix qui avait été menacé par plusieurs jours de frappes réciproques.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnaient 62 cents, soit 0,9 %, à 72,61 dollars le baril à 12 h 03 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 progressait de 53 cents, soit 0,8 %, à 69,76 dollars.

"Une prime de guerre pourrait persister jusqu’à ce que la situation au Moyen-Orient se calme complètement, faisant ainsi moins la une des journaux", a déclaré Achilleas Georgolopoulos, analyste chez le courtier XM. Le Brent a chuté de 10,6 % la semaine dernière, enregistrant ainsi une troisième baisse hebdomadaire consécutive, après que les expéditions de brut transitant par le détroit ont atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, fin février.

"Le marché pétrolier reste confronté à de nombreux risques. Malgré tout, les acteurs semblent… se concentrer sur ce qu’impliquerait une reprise durable des flux pétroliers pour l’équilibre mondial", ont indiqué lundi les analystes d’ING dans une note.

"Cette complaisance est étrange et laisse clairement entrevoir un risque haussier important si la reprise de l’offre s’avère lente."

Les producteurs du Moyen-Orient poursuivent leurs chargements de pétrole et de GNL malgré de nouvelles attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz et la reprise des affrontements entre les États-Unis et l’Iran ces derniers jours, selon les données du secteur maritime. Le géant pétrolier saoudien Aramco 2222.SE a repris vendredi les chargements de brut sur son terminal de Ras Tanura, à l’ouest du détroit d’Ormuz, après une interruption de près de quatre mois. Les chargements se sont poursuivis même après le crash, dimanche, d’un hélicoptère appartenant à la société à Ras Tanura, qui a coûté la vie à 14 ressortissants. La cause de l’accident reste inconnue.