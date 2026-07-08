Le pétrole grimpe, les obligations reculent en raison des hostilités au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le prix du pétrole bondit de plus de 2%; les rendements obligataires progressent

* Les marchés boursiers asiatiques se stabilisent après une vague de ventes menée par Samsung

* Le dollar/yen dépasse les 162 alors que le marché teste la détermination des autorités à intervenir

(Mise à jour des cours, ajout de commentaires) par Tom Westbrook

Les cours du pétrole ont augmenté et les obligations ont été vendues mercredi, alors que la reprise des combats au Moyen-Orient et les sanctions américaines sur le pétrole iranien menaçaient le cessez-le-feu, tandis que les actions ont marqué une pause, la hausse record liée à l'IA commençant à s'essouffler.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2% à 75,60 dollars le baril, un niveau bien inférieur aux sommets de guerre supérieurs à 120 dollars, mais suffisant pour ébranler le marché obligataire en augmentant les risques d’inflation, d’autant plus que des mois de conflit ont réduit les stocks mondiaux.

«De toute évidence, le marché n’apprécie pas ces attaques… mais on n’est pas encore en pleine panique», a déclaré Jason Wong, stratège senior chez BNZ à Wellington.

Les frappes américaines constituent le dernier défi en date lancé à l’accord-cadre de paix conclu le mois dernier et visaient des défenses aériennes, des sites de surveillance côtière et des bases de lancement de drones, a déclaré un responsable américain à Reuters. Le commandement militaire iranien a promis une « riposte écrasante ».

Washington a également décidé de retirer une dérogation permettant à l’Iran de vendre du pétrole sur le marché mondial, ce que le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié de violation de l’accord-cadre visant à mettre fin à la guerre.

Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans, qui augmentent lorsque les cours baissent, ont grimpé d’environ trois points de base pour atteindre leur plus haut niveau depuis un mois, à 4,565%.

« Alors que nous pensions pouvoir mettre de côté les primes de risque géopolitiques… on nous a clairement rappelé que cet accord de paix n’en est encore qu’à ses débuts », a déclaré David Chao, stratège des marchés mondiaux pour la région Asie-Pacifique chez Invesco à Singapour.

« Je pense que, compte tenu du niveau actuel du Brent, celui-ci se négocie toujours à des niveaux qui, selon moi, ne tiennent pas compte de certaines des flambées de violence persistantes au Moyen-Orient. »

Les données publiées cette semaine ont révélé que les stocks de brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis avaient atteint leur plus bas niveau depuis 1983, rendant les marchés plus vulnérables à de futurs chocs d’approvisionnement.

Sur les marchés des changes, le dollar, qui s’était éloigné de ses récents sommets, s’est raffermi, repoussant l’euro EUR= juste au-dessus de 1,14 dollar et dépassant les 162 yens JPY= , ce qui accroît le risque d’une intervention des autorités japonaises. FRX/

Le dollar néo-zélandais NZD= a légèrement progressé d’environ 0,5% à 0,57 dollar après que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé ses taux d’intérêt, comme s’y attendaient largement les opérateurs.

Les marchés boursiers asiatiques ont tenté tant bien que mal de se stabiliser mercredi, les gains enregistrés à Hong Kong .HSI aidant l’indice MSCI, qui regroupe l’ensemble des actions asiatiques hors Japon .MISX00000PUS , à rester stable, tandis que le marché sud-coréen, fortement orienté vers les semi-conducteurs, reculait de 1,5%.

Dans la nuit, le Nasdaq .IXIC est passé sous sa moyenne mobile à 50 jours, la réaction négative du marché aux résultats exceptionnels de Samsung Electronics 005930.KS ayant mis un frein à la remontée du secteur de l’IA.

Samsung a annoncé une multiplication par 19 de ses bénéfices, mais son titre a chuté de 7% mercredi et cette nervosité s’est répercutée sur les marchés mondiaux, entraînant l’indice de référence des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX à la baisse de 4,6%. L’action Samsung a connu une forte volatilité et a finalement clôturé en baisse de 3%.

« Les prises de bénéfices à court terme sur des valeurs gagnantes à long terme, en particulier dans le domaine de l’IA, semblent constituer une dynamique mondiale », a déclaré Sara Perring, responsable des ventes d’actions au comptant pour la région Asie-Pacifique chez J.P. Morgan.

« Selon J.P. Morgan Research, il faut s’attendre à une volatilité accrue et à la poursuite des ventes étrangères sur les actions coréennes à court terme. Nous envisagerions d’augmenter nos positions lors des replis sur les titres liés à l’IA, les secteurs connexes, les valeurs bénéficiant de l’effet de richesse et les valeurs financières, compte tenu de notre vision fondamentalement constructive à plus long terme. »