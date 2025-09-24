Le pétrole grimpe avec Donald Trump et la baisse inattendue des stocks américains

(AOF) - Le prix du baril progresse nettement. À 16h45 à Londres, il gagne 1,24%, à 68,63 dollars, tandis qu’à New York, la hausse est de 1,16%, à 64,40 dollars. Les cours de l’or noir sont notamment soutenus par les propos de Donald Trump à l’égard de Moscou, qui estime que l’Ukraine pourrait regagner les territoires perdus depuis le début de la guerre contre la Russie. Le président des États-Unis a également déclaré que l’Europe devrait arrêter d’acheter du pétrole russe. Avec ce changement de ton, certains analystes se disent que de nouvelles sanctions contre l’or noir russe pourraient être prises.

Les cours de l'or noir ont également été soutenus par la baisse surprise des stocks hebdomadaires américains. Ils ont diminué de 0,607 million de barils, alors que le consensus tablait sur une hausse de 0,800 million d'unités.