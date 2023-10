Le pétrole gagne plus de 4% dans le sillage de l’attaque du Hamas contre Israël

(AOF) - Après avoir chuté de plus de 10% entre le plus haut de 2023 le 27 septembre et la semaine dernière, les cours de l’or noir rebondissent fortement aujourd’hui : + 4,41% à 86,44 dollars pour le baril de WTI et + 4,16% à 88,09 dollars pour le Brent. Ils sont soutenus par l’attaque d’ampleur inattendue du Hamas contre Israël, qui déstabilise un peu plus une région au cœur de la production mondiale d’hydrocarbure. Les investisseurs s'inquiètent d'un élargissement du conflit à l'Iran, la république islamique étant un important soutien du Hamas.

"L'Iran est un acteur majeur, mais nous ne pouvons pas encore dire s'il a participé à la planification ou à l'entraînement ", a cependant déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari. Un responsable américain avait indiqué dimanche qu'il était trop tôt pour dire si l'Iran était "directement" impliqué dans l'attaque du Hamas.

Des déclarations du gouvernement israélien alimentent les spéculations sur une extension du conflit. "Je vous demande de tenir bon car nous allons changer la donne au Moyen-Orient " a ainsi affirmé le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, aux dirigeants des autorités du sud d'Israël.

" Non seulement l'Iran est un producteur non négligeable de pétrole, mais a aussi la capacité de bloquer le détroit d'Ormuz, comme cela s'est déjà produit dans le passé, et peut facilement détruire les sites pétroliers voisins ", rappelle Benjamin Melman, Global CIO Edmond de Rothschild Asset Management.

WisdomTree souligne que ce conflit intervient alors qu'un accord négocié par les États-Unis, selon lequel l'Arabie saoudite reconnaîtrait Israël et s'engagerait à augmenter sa production avant la fin de l'année, était en vue. " L'attaque du Hamas a clairement mis un terme à cette évolution " conclut le gestionnaire d'actifs.