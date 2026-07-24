Le pétrole fait chuter les obligations alors que l'IA brûle ses liquidités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - Stella Qiu nous donne un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux

Nous sommes de retour à un état d'alerte, comme si le cessez-le-feu de juin n'avait jamais eu lieu. Après avoir passé des semaines à somnoler face aux tensions latentes entre les États-Unis et l'Iran, les investisseurs ont eu un réveil brutal cette nuit: les cours du pétrole ont bondi de 7 % pour dépasser les 100 dollars le baril, et l'inflation figure à nouveau parmi les principales craintes de tous. Le choc est venu de la mer Rouge, où les Houthis, alliés de l'Iran, ont attaqué deux pétroliers saoudiens, menaçant ainsi de bloquer une autre artère vitale du Moyen-Orient pour l'approvisionnement mondial en pétrole. Le président Donald Trump n'a pas mâché ses mots, menaçant de “sanctions militaires majeures” et attisant les craintes d'une extension du conflit.

Alors que les réserves mondiales de pétrole sont déjà en baisse, le risque est qu'un choc énergétique prolongé attise l'inflation mondiale et déstabilise les anticipations d'inflation, un véritable cauchemar pour les banques centrales. Le Brent a progressé de près de 40 % ce mois-ci.

Les bons du Trésor à long terme ont été les plus touchés par les ventes, les rendements des bons du Trésor à 30 ans se dirigeant désormais vers un pic de 5,201 %, leur plus haut niveau depuis 19 ans. Les rendements de référence à 10 ans ont atteint vendredi un nouveau plus haut depuis 18 mois, à 4,7135 %.

Tout espoir persistant d'un assouplissement de la politique monétaire des banques centrales s'est évaporé. Les marchés tablent désormais sur une probabilité d'un tiers qu'une hausse des taux soit décidée par la Réserve fédérale dès la semaine prochaine, ce qui représente un revirement radical par rapport à la situation d'il y a à peine une semaine, et ont déjà pleinement intégré deux hausses d'ici janvier prochain.

Les inquiétudes plus générales liées au pétrole et aux taux d'intérêt ont plongé les actions asiatiques dans le rouge, le KOSPI sud-coréen reculant de 6 % et le Nikkei japonais de 2,8 %. Les fabricants locaux de semi-conducteurs n'ont même pas pu trouver de réconfort dans les résultats exceptionnels d'Intel Corp INTC.O , qui ont fait grimper son action de plus de 4 % après la clôture. Pour aggraver encore le tableau, le secteur de l'IA montre de nouveaux signes de fatigue, les investisseurs s'inquiétant de plus en plus des plans d'investissement accrus des géants de la technologie. L'action Tesla TSLA.O a chuté d'environ 14 % à Wall Street après avoir affiché sa première consommation de trésorerie en deux ans. L'action Alphabet

GOOGL.O a reculé d'environ 7 %, la société mère de Google épuisant elle aussi ses liquidités en augmentant ses dépenses dans l'IA. Au milieu de tout ce chaos, la dernière “trouvaille” de Trump en matière de droits de douane n'a guère fait sourciller, même si le moment choisi pour faire payer encore plus cher les importations aux consommateurs américains semble économiquement discutable.

Les contrats à terme sur le Nasdaq sont en légère baisse, mais les places boursières européennes s'apprêtent à ouvrir dans la stabilité. Tous les regards sont tournés vers les indices PMI attendus en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

L'indice américain devrait conserver sa relative vigueur. Toute surprise à la hausse pourrait amener les investisseurs à estimer à 50/50 la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en juillet. Événements clés susceptibles d'influencer le cours des marchés vendredi:

-- Chiffres des ventes au détail britanniques pour juin

-- Indices PMI préliminaires du secteur manufacturier, des services et composites pour juillet au Royaume-Uni, dans l'UE et aux États-Unis