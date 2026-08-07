Le pétrole et les destructions d'emplois devraient profiter à Wall Street

Les futures sur le S&P 500 ( 0,5%) et le Nasdaq 100 ( 1%) préfigurent un début de séance en hausse, sur fond de décrue des cours du pétrole et alors que le rapport sur l'emploi américain vient illustrer une faiblesse du marché du travail peu propice à une prochaine hausse des taux.

Des cours du pétrole orientés à la baisse

Les cours du pétrole tendent à s'apaiser, avec un baril de WTI en retrait de 1,7% vers 76,6 USD et un baril de Brent en baisse de 2,3% vers 81,5 USD, sur fond d'espoirs d'avancées vers une solution diplomatique aux tensions toujours vives dans le golfe Persique.

"Nous attendons toujours à tout moment une annonce concernant la conclusion d'un projet d'accord entre Oman et l'Iran concernant la gestion du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz", indique Samer Hasn, analyste principal de marché chez XS.com.

"Au mieux, cet accord servirait de pierre angulaire pour reprendre les négociations sur la mise en oeuvre du protocole d'accord signé en juin entre l'Iran et les États-Unis, si ces derniers l'adoptent comme cadre pour régler les différends sur la domination du détroit", poursuit-il.

"Cet accord agit comme une concession à l'Iran, qui supervisera le trafic des navires entrant dans le détroit. Cependant, rien ne laisse penser que les Etats-Unis, voire l'Iran, sont encouragés à faire des concessions concernant la domination sur le détroit", prévient le professionnel.

Des destructions d'emplois inattendues aux États-Unis

Publié il y a moins d'une demi-heure, le rapport officiel du Département du Travail fait apparaître 21 000 destructions de postes non agricoles le mois dernier aux États-Unis, après 20 000 créations en juin, à comparer à un consensus de 80 000 créations.

Ces destructions d'emplois en juillet se sont néanmoins accompagnées d'un léger tassement du taux de chômage, à 4,1% de la population active, alors que les économistes anticipaient en moyenne un maintien à son niveau de 4,2% observé le mois précédent.

Illustrant globalement la faiblesse du marché du travail américain, ces chiffres sont de nature à conforter le camp des "colombes" au sein du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), alors que les marchés s'interrogent sur un possible tour de vis sur les taux directeurs en septembre.

Airbnb et Microchip attendus en forte hausse à l'ouverture

Dans l'actualité des valeurs, Airbnb est attendu en forte hausse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, confirmant la résistance de la demande touristique malgré un environnement encore marqué par les tensions géopolitiques et la hausse du coût des déplacements.

Microchip Technology devrait lui aussi recevoir un accueil chaleureux, au lendemain de prévisions supérieures aux attentes pour son 2e trimestre comptable, soutenues par la demande en semi-conducteurs destinés aux centres de données liés à l'intelligence artificielle.

De même, Instacart devrait profiter en Bourse de son relèvement de perspectives pour le 3e trimestre, le groupe bénéficiant d'une demande soutenue pour les livraisons de courses en ligne dans un contexte de pression persistante sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

En revanche, ResMed est attendu en fort recul à l'ouverture, les investisseurs semblant davantage retenir, chez ce spécialiste des dispositifs médicaux connectés, le ralentissement de la croissance et l'essoufflement du levier opérationnel que le léger dépassement des attentes trimestrielles.