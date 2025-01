Le pétrole en retrait

(AOF) - Une semaine après l'investiture de Donald Trump, le cours de l'or noir s'affiche en retrait. Le baril de Brent reculait de 0,90% à 77,79 dollars vers 17 heures ce lundi. Son homologue américain - le WTI - suivait la même trajectoire : -1,08% à 73,85 dollar le baril. La semaine dernière, lors de son intervention en visioconférence au Forum économique mondial de Davos, le nouveau locataire de la Maison Blanche a exhorté l’Arabie saoudite et l’Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep), dont Riyad est de facto chef de file, à faire baisser les cours mondiaux du pétrole.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.