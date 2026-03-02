"Le pétrole devrait augmenter mais restera à des niveaux raisonnables" (Janus Henderson)

(AOF) - "Le pétrole est au centre de l'attention immédiate : les prix ont augmenté, mais les niveaux actuels indiquent toujours un conflit limité et de courte durée plutôt qu'un choc énergétique durable", introduit Adam Hetts, responsable mondial multi-actifs de Janus Henderson, qui partage son analyse sur les frappes militaires en Iran et leurs implications pour les investisseurs.

Du point de vue des investisseurs, poursuit-il, l'attention se porte principalement sur l'impact du conflit sur le prix du pétrole. L'Iran produit environ 3 à 4% de l'approvisionnement mondial en pétrole, mais les répercussions régionales s'accélèrent déjà. Les frappes pourraient entraîner un arrêt du trafic dans le détroit d'Ormuz qui est un goulet d'étranglement pour le transport du pétrole au Moyen-Orient, par lequel transite environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Selon Adam Hetts, les prix du pétrole devraient augmenter, mais resteront à des niveaux raisonnables. Une hausse continue jusqu'à 80 dollars serait conforme au conflit de juin 2025, et 90 dollars serait conforme à avril 2024, lorsque les marchés mondiaux ont pu largement ignorer les hausses de prix, les conflits ayant été résolus dans un délai relativement court.

"A titre d'indicateur approximatif d'un conflit majeur, l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de 2022 a fait grimper les prix du pétrole au-dessus de 100 dollars américains pendant une période prolongée, avec de brefs pics au-dessus de 120 dollars américains. Les prix actuels du pétrole reflètent un conflit limité et de durée relativement courte", conclut Adam Hetts.