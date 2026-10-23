Le pétrole déclenche un dividende exceptionnel chez Eni

Le groupe pétrolier italien a plus que doublé son bénéfice net ajusté au troisième trimestre, à 2 801 MEUR, au-dessus des attentes. Il verse en conséquence un dividende exceptionnel de 0,46 EUR par action, soit environ 1,3 MdEUR, et porte son programme de rachat d'actions à 3,8 MdsEUR, près du triple de ce qu'il prévoyait en début d'année.

Le trimestre doit beaucoup au baril. Le Brent daté a coté 97,00 USD en moyenne entre juillet et septembre, contre 69,07 USD un an plus tôt, sous l'effet du conflit au Moyen-Orient. Les prix de vente réalisés par Eni ont suivi, à 69,31 USD le baril équivalent pétrole contre 52,07 USD.

Le résultat d'exploitation ajusté pro forma double, à 5 994 MEUR. Le bénéfice net ajusté atteint 2 801 MEUR, en hausse de 125%, contre 2 480 MEUR attendus par le consensus compilé par la société. Le bénéfice net publié est multiplié par quatre, à 3 205 MEUR.

La production tient aussi sa part. Elle s'établit à 1,83 million de barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 4% en données brutes et de 7% hors effets de prix et de cessions, portée par la montée en puissance de projets au Congo, au Mexique et en Norvège, ainsi que par la coentreprise Searah en Asie du Sud-Est.

Une formule qui transforme le baril en dividende

La distribution exceptionnelle n'est pas une décision d'opportunité, c'est l'application d'une règle que le groupe avait annoncée.

La politique d'Eni prévoit de reverser aux actionnaires 100% du surplus de trésorerie d'exploitation lorsque le scénario de prix du Brent dépasse 90 USD le baril. Le rachat d'actions, lui, restitue 60% de l'écart entre la trésorerie réalisée et celle qui avait été budgétée, soit 11,5 MdsEUR pour 2026.

Le baril ayant largement dépassé le seuil, la mécanique s'est enclenchée. Le dividende exceptionnel de 0,46 EUR par action sera détaché le 7 décembre et payé le 9. Le rachat d'actions passe de 3,4 à 3,8 MdsEUR, après avoir démarré l'année à 1,5 MdEUR. Le dividende ordinaire de 1,10 EUR par action pour 2026 est confirmé, en hausse de 5%.

Sur le seul troisième trimestre, Eni a déjà rendu 1,9 MdEUR à ses actionnaires.

La dette au plus bas historique

Le bilan s'allège à grande vitesse. L'endettement financier net hors loyers revient à 6 702 MEUR fin septembre, contre 11 271 MEUR fin juin et 9 931 MEUR un an plus tôt.

Le ratio d'endettement pro forma tombe à 9%, un plus bas historique, en dessous de la fourchette de 10% à 15% que le groupe s'était fixée.

Trois éléments y contribuent au-delà des prix. Les investissements organiques reculent de 32% sur le trimestre, à 1 345 MEUR. Eni a encaissé 1,8 MdEUR d'un partenariat avec des investisseurs de capital-investissement sur un portefeuille d'infrastructures. Et la filiale de renouvelables Plenitude est sortie du bilan fin septembre, après l'accord avec Ares qui dilue la participation d'Eni de 70% à 65% et instaure un contrôle conjoint.

Pour l'année, le groupe relève sa prévision de trésorerie d'exploitation ajustée de 15 à 16,5 MdsEUR, et celle de croissance de production à une fourchette de 6% à 7%.

La chimie reste le point noir

Tout ne va pas bien partout. L'exploration-production affiche 4 631 MEUR de résultat d'exploitation ajusté pro forma, en hausse de 76%, et le raffinage 727 MEUR contre 135 MEUR un an plus tôt, porté par de meilleurs taux d'utilisation des usines.

Mais la chimie, portée par Versalis, perd encore 178 MEUR, contre 188 MEUR de perte un an plus tôt. Le groupe invoque une nouvelle dégradation des marges sur les produits pétrochimiques, malgré la restructuration en cours et les fermetures d'usines décidées l'an dernier.

Côté exploration, Eni revendique 1,23 milliard de barils équivalent pétrole de ressources découvertes depuis janvier, en Angola, en Namibie, en Côte d'Ivoire, en Libye, en Egypte, en Norvège et en Indonésie, bien au-delà de son objectif annuel.

Le groupe a par ailleurs signé en septembre un contrat de vingt-cinq ans au Venezuela qui lui confie l'exploitation exclusive du gisement de Junín 5, dans la ceinture de l'Orénoque, qui contient 35 milliards de barils de pétrole en place.