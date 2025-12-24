Le pétrole continue de grimper

(AOF) - Les cours du pétrole poursuivent leur hausse après avoir touché le 16 décembre dernier un plus bas depuis le début du mois de février 2021. A l’ouverture de la Bourse de Paris, le baril de Brent gagne 0,16%, à 62,55 dollars, et celui de WTI est en hausse de 0,21%, à 58,57 dollars. Cette reprise des cours de l’or noir est liée à la robustesse de l’économie américaine. Hier, lors d’une deuxième estimation, le produit intérieur brut du troisième trimestre des Etats-Unis est ressorti en hausse de 4,3%, soit une progression nettement supérieure aux prévisions.

Une forte croissance outre-Atlantique devrait soutenir la demande de pétrole. En outre, à cela viennent s'ajouter les tensions géopolitiques autour de grands producteurs d'or noir comme la Russie ou le Venezuela.