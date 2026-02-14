Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, ne participera pas au sommet indien sur l'IA la semaine prochaine, selon l'entreprise

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, ne se rendra pas en Inde la semaine prochaine pour participer à un sommet indien sur l'impact de l'IA, auquel des leaders de l'industrie technologique et de la politique mondiale sont susceptibles d'assister, a déclaré la société samedi.

Jensen Huang devait être l'une des principales attractions de ce sommet, qui sera inauguré jeudi par le Premier ministre Narendra Modi.

Alors que Jensen Huang devait s'adresser aux médias à New Delhi mercredi, l'agence de presse de la société en Inde, MSL, a indiqué dans un courriel qu'il ne voyagerait pas en raison de "circonstances imprévues".