Le pétrole chute de 11 % alors que Donald Trump prédit une désescalade au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix du pétrole chutent de 11 % après avoir atteint 119 dollars lundi

* Donald Trump prédit que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt être terminée

* Le G7 s'abstient de puiser dans ses réserves

(Modification de la ligne de presse de Londres à New York, mise à jour des prix, de l'activité du marché et ajout des commentaires d'analystes) par Stephanie Kelly et Laila Kearney

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 10 dollars le baril mardi après avoir atteint leur plus haut niveau en près de quatre ans lors de la séance précédente, après que le président américain Donald Trump ait prédit que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt prendre fin , réduisant ainsi les attentes de perturbations prolongées de l'approvisionnement en pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 étaient en baisse de 10,45 dollars, soit 10,6%, à 88,51 dollars le baril à 1504 GMT (11:04 a.m. EDT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 était en baisse de 10,61 dollars, soit 11,2%, à 84,16 dollars.

Le pétrole a bondi à plus de 119 dollars le baril lundi pour atteindre son plus haut niveau depuis la mi-2022, alors que les réductions de l'offre par l'Arabie saoudite et d'autres producteurs ont alimenté les craintes de perturbations majeures de l'approvisionnement mondial.

Les prix ont ensuite reculé après que Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus et ont échangé des propositions visant à un règlement rapide de la guerre, selon un collaborateur du Kremlin.

Lundi, lors d'une interview accordée à CBS News, Donald Trump a déclaré qu'il pensait que la guerre contre l'Iran était "très complète" et que Washington était "très en avance" sur le délai de quatre à cinq semaines qu'il avait initialement prévu.

"Il est clair que les commentaires de Trump sur une guerre de courte durée ont calmé les marchés. S'il y a eu une réaction excessive à la hausse hier, nous pensons qu'il y a une réaction excessive à la baisse aujourd'hui", a déclaré Suvro Sarkar, responsable de l'équipe du secteur de l'énergie à la DBS Bank.

Même si la guerre prend fin, l'offre de pétrole ne rebondira pas immédiatement, a déclaré Simon Flowers, président et analyste en chef de Wood Mackenzie.

"Lorsque le conflit prendra fin, le redémarrage de la chaîne d'approvisionnement ne sera pas rapide", a déclaré Simon Flowers. "Les barils de produits stockés dans les raffineries ou dans les ports pourraient être transportés sur des navires assez rapidement. Mais si les puits sont fermés pendant une période prolongée, le redémarrage de la production à plein régime pourrait prendre des semaines, voire plus longtemps."

En réponse à Donald Trump, le corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré que Téhéran n'autoriserait pas "un seul litre de pétrole" à être exporté de la région si les attaques américaines et israéliennes se poursuivaient, ont rapporté les médias d'État mardi.

Entre-temps, Donald Trump envisage d'assouplir les sanctions pétrolières à l'encontre de la Russie et de libérer des stocks de brut d'urgence pour aider à freiner la flambée des prix, selon de multiples sources.

"Les discussions autour de l'allègement des sanctions sur le pétrole russe, les commentaires de Donald Trump laissant entendre que le conflit pourrait éventuellement se désamorcer et la possibilité que les pays du G7 puisent dans les réserves stratégiques de pétrole ont tous indiqué le même message - que les barils de pétrole continueront d'une manière ou d'une autre à atteindre le marché", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova, dans une note.

Les ministres de l'énergie du G7 n'ont pas pris de décision sur la libération des réserves stratégiques de pétrole lors d'un appel mardi.

L'entreprise saoudienne Aramco 2222.SE , premier exportateur mondial de pétrole, a déclaré mardi qu'il y aurait des "conséquences catastrophiques" pour les marchés pétroliers mondiaux si la guerre contre l'Iran continuait à perturber la navigation dans le détroit d'Ormuz.

"Les mesures politiques pourraient avoir un impact limité sur les prix du pétrole à moins qu'un passage sûr par le détroit d'Ormuz ne soit assuré, étant donné les pertes potentielles de 12 millions de bpj au cours des deux prochaines semaines", a déclaré JPMorgan dans une note.

Dernière perturbation en date de l'approvisionnement mondial, ADNOC, le géant pétrolier d'Abou Dhabi, a fermé sa raffinerie de Ruwais, a indiqué une source mardi, après qu'un incendie se soit déclaré dans une installation du complexe à la suite d'une attaque de drone.

Goldman Sachs a déclaré qu'en raison de la fluidité de la situation, elle ne modifiait pas ses prévisions de prix du pétrole pour le Brent à 66 dollars le baril au quatrième trimestre et pour le WTI à 62 dollars le baril.