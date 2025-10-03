Le pétrole augmente de 1 % après l'incendie d'une raffinerie américaine, en passe de mettre fin à une série de quatre séances de baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture des paragraphes 1, 3 et 4 avec des détails sur l'incendie de la raffinerie Chevron, mise à jour des prix)

Les prix du pétrole ont augmenté de 1% vendredi après quatre séances consécutives de baisse suite à un incendie dans l'une des plus grandes raffineries de la côte ouest des Etats-Unis, mais sont toujours en voie d'enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la fin juin.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont gagné 61 cents, soit 1%, à 64,73 dollars le baril à 0658 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a grimpé de 62 cents, soit 1%, à 61,10 dollars le baril.

Un incendie s'est déclaré vendredi à la raffinerie Chevron CVX.N d'El Segundo, l'une des plus importantes de la côte ouest américaine, mais les flammes ont été confinées à une seule zone, selon un responsable du comté.

Dans un document réglementaire, la major américaine de l'énergie a également fait état d'un brûlage d'urgence à la raffinerie de 290 000 bpj, qui produit principalement de l'essence, du kérosène et du diesel.

Toutefois, le Brent s'est négocié en baisse de 7,6 % et le WTI en baisse de 7 % sur une base hebdomadaire en raison des attentes du marché selon lesquelles le groupe OPEP+ pourrait augmenter encore sa production malgré les inquiétudes concernant l'excédent d'offre.

L'OPEP+ pourrait se mettre d'accord pour augmenter la production de pétrole jusqu'à 500 000 barils par jour en novembre, soit le triple de l'augmentation d'octobre, alors que l'Arabie saoudite cherche à récupérer des parts de marché, ont déclaré des sources à Reuters cette semaine.

"Si l'OPEP+ va de l'avant et annonce une augmentation de 500 000 bpj ce week-end, il est probable que cette augmentation soit suffisamment importante pour faire baisser à nouveau le pétrole brut, d'abord jusqu'au support de 58,00 $, avant un test des plus bas de cette année (d'environ 55,00 $) ", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

Une augmentation potentielle de l'offre de l'OPEP+, un ralentissement des raffineries de brut dans le monde en raison de la maintenance et une baisse saisonnière de la demande dans les mois à venir devraient accélérer l'accumulation des stocks de pétrole aux États-Unis et ailleurs, selon les analystes.

L'Administration de l'information sur l'énergie a déclaré mercredi que les stocks américains de pétrole brut, d'essence et de distillats ont augmenté la semaine dernière, alors que l'activité de raffinage et la demande se sont ralenties.

"Nous pensons que le mois de septembre a marqué un tournant, le marché du pétrole se dirigeant désormais vers un excédent important au quatrième trimestre 2025 et l'année prochaine", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note.

Les ministres des finances du groupe des sept nations ont déclaré mercredi qu'ils prendraient des mesures pour augmenter la pression sur la Russie en ciblant ceux qui continuent à augmenter leurs achats de pétrole russe.