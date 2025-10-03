Allemagne: l'aéroport de Munich fermé temporairement après un survol de drones

Des avions de la compagnie allemande Lufthansa au sol à l'aéroport international de Munich (Allemagne), lors d'une grève le 20 février 2024 ( AFP / Michaela Stache )

Le trafic aérien à l'aéroport de Munich, le deuxième d'Allemagne, a repris normalement vendredi matin après avoir été interrompu dans la nuit à cause d'un survol de drones, dans un contexte de multiplication des intrusions aériennes attribuées à la Russie par les pays européens.

"Les vol reprennent depuis le début des opérations aujourd'hui (vendredi) à 05H00 (03H00 GMT) de manière régulière", a indiqué un porte-parole de l'aéroport, contacté par l'AFP.

"Les passagers affectés hier ont été reprogrammés ou leurs vols seront effectués aujourd'hui", a précisé la même source.

L'aéroport avait dû annuler 17 vols à son départ dans la soirée de jeudi, affectant près de 3.000 passagers.

15 vols censés atterrir à Munich ont aussi été détournés vers Stuttgart (sud-ouest), Nuremberg (sud), Francfort (centre-ouest) et Vienne (Autriche).

19 vols de la compagnie aérienne allemande Lufthansa ont été détournés ou annulés, dont trois long-courriers, à cause du survol de drones, a indiqué un porte-parole de la société.

Pendant la nuit, les passagers bloqués à Munich, deuxième aéroport d'Allemagne, ont été pris en charge avec des lits de camp, des couvertures, des boissons ainsi que des collations, selon l'aéroport.

Jeudi, vers 19H30 GMT, plusieurs personnes ont aperçu des drones aux alentours de l'aéroport, a expliqué le porte-parole de la police.

Les autorités bavaroises ont lancé des recherches pour identifier les engins et leurs propriétaires, sans succès.

Des drones ont ensuite de nouveau été repérés, cette fois au-dessus du site de l'aéroport, entraînant vers 20H30 GMT la fermeture des deux pistes de décollage et d'atterrissage.

Malgré l'intervention des hélicoptères de la police, "aucune information n'est disponible sur le type et le nombre de drones" ni leur origine, a précisé le porte-parole de la police.

"Lorsqu'un drone est observé, la sécurité des voyageurs est la priorité absolue", a souligné le porte-parole de l'aéroport vendredi.

- Série d'incursions -

Cet incident est survenu à la veille de la fête nationale allemande, le 3 octobre, et avant le dernier week-end de l'Oktoberfest (Fête de la bière), qui accueille des centaines de milliers de personnes chaque jour à Munich.

Cet événement dans la ville bavaroise avait été fermé une demi-journée mercredi après une alerte à la bombe liée à un drame familial.

L'Allemagne est sur le qui-vive face à la menace des drones, alors que plusieurs pays européens ont signalé récemment des incursions dans leur espace aérien.

Début septembre, la Pologne a protesté contre la présence de 19 drones dans son espace aérien, accusant la Russie. Quelques jours plus tard, trois chasseurs russes ont pénétré dans l'espace aérien estonien pendant environ 12 minutes, déclenchant une ferme réponse de l'Otan.

Le 22 septembre, un survol de drones a entraîné la fermeture de l'aéroport de Copenhague, un responsable de la police danoise ayant évoqué l'hypothèse qu'ils puissent avoir décollé d'un bateau.

De nouveaux survols de plusieurs aéroports et d'une base militaire ont eu lieu le 25 septembre au Danemark.

L'origine de ces derniers survols de drones reste jusqu'à présent inconnue, mais les autorités danoises ont pointé du doigt la Russie.

La même semaine, en Allemagne, un "essaim" de drones a été repéré au-dessus de l’État de Schleswig-Holstein (nord), frontalier du Danemark. Le gouvernement allemand a dit vouloir autoriser ses forces armées à "abattre" ces engins.

Ces récentes incursions ont mis en évidence les lacunes de l'arsenal de l'Otan face à cette nouvelle menace.

Jeudi, les 27 États membres de l'UE se sont réunis à Copenhague pour discuter de ces attaques et ont discuté de la mise en place d'un "mur" antidrone.