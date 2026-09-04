Le pessimisme des investisseurs quant aux perspectives boursières s'est atténué : AAII

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Les indices de Wall Street sont en baisse, le Dow Jones recule d'environ 0,5 %

* Le secteur de la consommation de détail affiche la plus forte baisse parmi les secteurs du S&P 500; l'industrie mène la hausse

* Le dollar américain progresse légèrement; le brut américain recule d’environ 0,5 %, l’or perd environ 0,9 % et le bitcoin recule de >2 %

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans progressent légèrement à environ 4,77 %

4 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LE PESSIMISME DES INVESTISSEURS CONCERNANT LES PERSPECTIVES BOURSIÈRES S'EST ATTÉNUE: AAII

Le pessimisme des investisseurs particuliers quant aux perspectives à court terme des actions a diminué, tandis que l’optimisme et le sentiment neutre ont progressé, selon la dernière enquête hebdomadaire de l’AAII sur le sentiment des investisseurs.

Le sentiment haussier, c’est-à-dire les anticipations d’une hausse des cours boursiers au cours des six prochains mois, a augmenté de 6,8 points de pourcentage pour atteindre 39,7 %, son plus haut niveau depuis le 16 juillet, où il s’établissait à 44,9 %. De plus, selon l’enquête portant sur la semaine close le 2 septembre, le sentiment haussier s’est établi au-dessus de sa moyenne historique de 37,5 % pour la première fois en sept semaines.

Le sentiment neutre, c’est-à-dire l’anticipation d’une évolution globalement inchangée des cours boursiers au cours des six prochains mois, a progressé de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 22,7 %. Le sentiment neutre est exceptionnellement bas et se situe en dessous de sa moyenne historique de 31,0 % pour la 26e semaine consécutive, a indiqué l’AAII.

Le sentiment baissier, c’est-à-dire les anticipations d’une baisse des cours boursiers au cours des six prochains mois, a reculé de 6,9 points de pourcentage pour s’établir à 37,6 %. Le sentiment baissier se situe au-dessus de sa moyenne historique de 31,5 % pour la 30e semaine consécutive.

L'écart entre optimisme et pessimisme (sentiment haussier moins sentiment baissier) a augmenté de 13,7 points de pourcentage pour atteindre 2,2 %, mais est resté inférieur à sa moyenne historique de 6,5 % pour la septième semaine consécutive.

L’enquête de l’AAII de cette semaine comprend une question supplémentaire destinée à ses membres, leur demandant si la hausse des rendements des bons du Trésor à long terme les a amenés à modifier leurs allocations.

Voici leurs réponses:

• 26,3 %: augmentent leur allocation en liquidités ou en obligations à court terme

• 6,0 %: augmentent leur allocation en actions

• 3,0 %: augmentent leur allocation en obligations à long terme

• 4,5 % ont indiqué plusieurs des réponses ci-dessus:

• 59,4 % ont répondu que non, la hausse des rendements des bons du Trésor à long terme ne les a pas amenés à modifier leurs allocations

(Sinéad Carew, Stephen Culp)

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