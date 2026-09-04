Le PNF fait saisir 65 M EUR dans l'enquête pour fraude fiscale contre McKinsey

Le parquet national financier a fait saisir par la justice belge quelque 65 millions d'euros correspondant à la quasi-totalité de la somme qu'aurait pu soustraire aux impôts en France le géant du conseil McKinsey ( AFP / PAU BARRENA )

Le parquet national financier (PNF) a annoncé vendredi qu'il avait fait saisir par la justice belge quelque 65 millions d'euros correspondant à la quasi-totalité de la somme qu'aurait pu soustraire aux impôts en France le géant du conseil McKinsey, visé depuis quatre ans par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée.

Cette somme, saisie le 19 août, correspond "à 96% du préjudice fiscal selon l'évaluation du parquet national financier", ont précisé le procureur national financier Pascal Prache et le procureur du Roi de Bruxelles Julien Moinil, dans un communiqué commun.

"La mesure de saisie conservatoire est une mesure procédurale liée à une enquête préliminaire menée par les autorités françaises. Elle ne constitue pas une décision de justice", a réagi McKinsey, interrogé par l'AFP.

"Nous continuons de coopérer avec les autorités françaises et de contester toute faute de notre part. Nous réaffirmons notre engagement à respecter nos obligations fiscales en France et dans chacun des pays où nous exerçons nos activités", a ajouté le groupe.

Géant américain du conseil, McKinsey est visé depuis mars 2022 par cette enquête préliminaire, ouverte dans le prolongement d'une commission d'enquête du Sénat et confiée à l'Office national antifraude (Onaf).

Celle-ci portait sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. L'enquête pénale avait été ouverte sur un possible montage fiscal des entités françaises de McKinsey, qui leur aurait permis de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020 en France.

A la suite des auditions de témoins et de suspects en 2025 et 2026, le PNF a demandé l'aide du parquet belge, "dans le cadre de l'entraide internationale", selon le communiqué des procureurs.

La saisie est liée à l'enquête préliminaire ouverte en mars 2022, qui se poursuit. Mais cette saisie n'a pas de lien avec les informations judiciaires ouvertes ensuite, notamment pour "tenue non conforme de comptes de campagne", portant sur les conditions d'intervention de cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 d'Emmanuel Macron, élargies depuis aux années 2015 et 2016, ainsi que pour favoritisme.

Des perquisitions ont eu lieu au domicile de dirigeants et anciens dirigeants de McKinsey, au ministère de la Santé, au siège parisien de la société de conseil ainsi qu'à ceux du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, et de l'association de financement de ce mouvement.