Le personnel étranger de BP évacué du champ pétrolier irakien après l'atterrissage de deux drones, selon certaines sources

Le personnel étranger a été évacué du gisement pétrolier géant de Rumaila, en Irak, exploité par la major énergétique britannique BP BP.L , après l'atterrissage de deux drones non identifiés à l'intérieur du gisement jeudi, ont déclaré à Reuters trois sources de l'industrie pétrolière irakienne.

"Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour soutenir nos partenaires et assurer la sécurité de notre personnel", a déclaré à Reuters un porte-parole de BP.

"Nous évaluons en permanence la situation, nous avons communiqué avec les personnes concernées par notre devoir de vigilance et nous nous adresserons directement à elles si des changements s'avéraient nécessaires."

Deux responsables pétroliers irakiens ont déclaré mardi à Reuters que le pays avait réduit la production de pétrole de près de 1,5 million de barils par jour, ajoutant que ces réductions pourraient s'étendre à plus de 3 millions de bpj dans les jours à venir, car le pays est à court de stockage et ne peut pas exporter de brut en raison de la guerre avec l'Iran. L'Irak a produit environ 4 millions de bpj en janvier.

La production de Rumaila, qui s'élève normalement à environ 1,4 million de bpj, a été réduite de 700 000 bpj, ont déclaré les responsables mardi.