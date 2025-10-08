Le personnel du contrôle aérien américain est touché pour la deuxième journée, ce qui retarde les vols

Houston, Nashville, Dallas, Chicago O'Hare et Newark figurent parmi les aéroports touchés

Plus de 3 000 vols retardés, selon les données, alors que le manque de personnel s'aggrave

Les contrôleurs aériens sont tenus de travailler pendant la fermeture du gouvernement mais ne sont pas payés

par David Shepardson

Les problèmes de personnel dans le contrôle du trafic aérien retardent les vols pour la deuxième journée consécutive dans de nombreux aéroports américains, alors que la fermeture du gouvernement entre dans sa septième journée, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation dans un avis publié mardi.

Plus de 3 000 vols ont été retardés, selon les données de suivi des vols, le manque de personnel ayant affecté un nombre croissant d'aéroports, dont Houston, Nashville, Dallas, Chicago O'Hare et Newark.

La FAA réduit le nombre de vols arrivant par heure à Chicago O'Hare, invoquant le manque de personnel, avec des retards moyens de 41 minutes, et il y a également des problèmes de personnel au centre de contrôle du trafic aérien d'Atlanta.

Selon la FAA, les vols à l'arrivée sont retenus jusqu'à 30 minutes à Newark en raison des problèmes de personnel, tandis que le centre de Washington Reagan pourrait connaître de nouveaux ralentissements en raison du manque de personnel mardi.

Le contrôle aérien de Nashville est confronté à d'importants problèmes de personnel et réduira ses opérations plus tard dans la journée de mardi, a indiqué la FAA. Le contrôle d'approche sera repris plus tard par le centre de Memphis, a ajouté la FAA.

Les deux partis politiques se renvoient la responsabilité des conséquences. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que les démocrates étaient responsables du ralentissement de l'aviation, tandis que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, un démocrate, a déclaré que le président Donald Trump était responsable.

Les intempéries ont également un impact sur les vols dans tout le pays.

Quelque 13 000 contrôleurs aériens et environ 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports doivent continuer à travailler pendant la fermeture du gouvernement, mais ils ne sont pas payés. Les contrôleurs devraient recevoir un salaire partiel le 14 octobre pour le travail effectué avant la fermeture.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré lundi que la FAA avait constaté une légère augmentation du nombre de contrôleurs en congé de maladie et que les effectifs du trafic aérien avaient été réduits de 50 % dans certaines régions depuis le début de la fermeture, la semaine dernière.

"Si nous n'avons pas de contrôleurs, nous devons nous assurer que l'espace aérien est sûr. Si nous n'avons pas de contrôleurs, nous allons nous assurer que l'espace aérien est sûr. Nous allons donc ralentir le trafic", a déclaré M. Duffy mardi sur Fox News, dans l'émission "Fox and Friends"

FlightAware, un site web de suivi des vols, a indiqué que plus de 3 000 vols américains avaient été retardés mardi, dont225 à Nashville, soit 20 % de ses vols, et plus de 570 vols à Chicago O'Hare, soit plus de 20 % de ses vols.

Southwest Airlines LUV.N a retardé plus de 500 vols et American Airlines 400 vols, selon les données de FlightAware.

En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente aux points de contrôle dans certains aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York, ce qui a mis la pression sur les législateurs pour qu'ils mettent rapidement fin à l'impasse.

Les États-Unis sont confrontés à une pénurie de contrôleurs aériens depuis plus d'une décennie, et de nombreux contrôleurs effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture de la FAA. Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel.