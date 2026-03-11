Le Pérou approuve l'étude environnementale du projet de cuivre Buenaventura, d'une valeur de 3,4 milliards de dollars

(Ajout de détails de SENACE, contexte)

Le Pérou a approuvé mercredi une étude environnementale permettant à Buenaventura BUENAVC1.LM , l'une des plus grandes sociétés minières du Pérou, de poursuivre son projet de cuivre Trapiche dans le sud du pays, avec un investissement estimé à 3,4 milliards de dollars, a déclaré le bureau de certification de l'État de la nation andine.

Le bureau de certification environnementale SENACE a déclaré que l'évaluation de l'étude d'impact environnemental détaillée "garantit le développement d'activités dans le respect de normes de durabilité élevées" dans la région d'Apurimac au Pérou.

SENACE a fait remarquer que si l'approbation de l'étude est une étape essentielle, elle n'autorise pas en soi le mineur à commencer ses activités.

Le Pérou est le troisième producteur mondial de cuivre. Les autorités de régulation de ce pays d'Amérique du Sud exigent d'autres permis, notamment une licence de construction, avant que les mineurs puissent commencer à extraire du minerai.

Les dirigeants de Buenaventura, qui possède plusieurs mines d'or et d'argent dans le pays, ont déclaré que Trapiche devrait devenir l'un des projets de cuivre les plus importants de la société lorsqu'il sera opérationnel après 2030.

Buenaventura possède également près de 20 % de Cerro Verde

CVERDEC1.LM , l'un des plus grands gisements de cuivre du Pérou. La mine de Cerro Verde est exploitée par la société minière américaine Freeport McMoRan FCX.N .