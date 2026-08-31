 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Pentagone signe des contrats de 7 ans pour accroître la production de missiles
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 17:16
Ajouter Boursorama à vos sources

Le Pentagone a annoncé lundi avoir conclu des accords de sept ans avec General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) et Lockheed Martin

LMT.N afin d’accroître la production de missiles.

Ces accords visent à "augmenter les volumes de production et à accélérer les délais de livraison des composants essentiels des missiles utilisés dans le cadre des programmes d'intercepteurs THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) et PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement)", a précisé le Pentagone.

(Reportage Katharine Jackson et Bhargav Acharya, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

Guerre en Iran

Valeurs associées

GENL DYNAMICS CO
371,205 USD NYSE -2,15%
LOCKHEED MARTIN
559,400 USD NYSE -0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le cercueil du défunt journaliste et animateur de radio Philippe Bouvard,porté hors de l'église après la cérémonie de ses obsèques à Cannes, le 31 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )
    À Cannes, dernier hommage des Grosses Têtes à Philippe Bouvard
    information fournie par AFP 31.08.2026 17:47 

    Les obsèques du journaliste et animateur radio Philippe Bouvard, qui voulait "faire le mort le jour de son enterrement", ont été célébrées lundi à Cannes, où il s'était retiré et est décédé le 24 août à l'âge de 96 ans. People, dans les rangées réservées à l'avant, ... Lire la suite

  • L'Argentin Lionel Messi
    Football: Messi annonce sa retraite internationale
    information fournie par Reuters 31.08.2026 17:46 

    L'attaquant argentin Lionel ​Messi a annoncé ​lundi ⁠sur Instagram ‌sa retraite internationale. Lionel Messi, ​39 ‌ans, a ⁠guidé l'Argentine au titre ⁠de ‌championne du ⁠monde ‌en ⁠2022 mais n'a ⁠pu ‌empêcher sa défaite ​en ‌finale contre l'Espagne ​cette ⁠année. ... Lire la suite

  • ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Sheins'apprête à entrer en Bourse, pour une valorisation à 22,6 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.08.2026 17:45 

    Shein compte lever près de 1,5 milliard d'euros lors de son introduction en Bourse mardi à Hong Kong, valorisant le géant du prêt-à-porter en ligne à 22,6 milliards d'euros, soit quatre fois moins qu'en 2022. A l'époque, l'entreprise avait été valorisée près de ... Lire la suite

  • Des effets personnels sauvés de la crue à Devighat au Népal, après la crue dévastatrice, le 31 août 2026 ( AFP / Arun SANKAR )
    Les disparus dans les crues dévastatrices au Népal et en Chine
    information fournie par AFP 31.08.2026 17:42 

    Touristes, pèlerins, ouvriers, habitants : près de 4.500 personnes sont portées disparues lundi après la crue qui a fait au moins 955 morts dans l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet. Voici les derniers bilans disponibles, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 334,5 -0,79%
BIOPHYTIS
0,0581 +10,88%
SOITEC
114,9 +6,39%
Pétrole Brent
90,57 +1,32%
HAFFNER ENERGY
0,536 -1,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank