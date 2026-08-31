Le Pentagone signe des contrats de 7 ans pour accroître la production de missiles

Le Pentagone a annoncé lundi avoir conclu des accords de sept ans avec General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) et Lockheed Martin

LMT.N afin d’accroître la production de missiles.

Ces accords visent à "augmenter les volumes de production et à accélérer les délais de livraison des composants essentiels des missiles utilisés dans le cadre des programmes d'intercepteurs THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) et PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement)", a précisé le Pentagone.

(Reportage Katharine Jackson et Bhargav Acharya, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)