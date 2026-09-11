Le Pentagone serait en pourparlers pour accorder un prêt de 5 milliards de dollars à Fluidstack, une start-up spécialisée dans l'IA dans le cloud, selon le WSJ

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(Ajoute des informations contextuelles et des détails à partir du paragraphe 2)

Le Pentagone serait en pourparlers pour prêter environ 5 milliards de dollars à Fluidstack, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle et le cloud computing, afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement des centres de données américains, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Ces fonds proviendraient du Bureau du capital stratégique du Pentagone, précise le journal.

Fluidstack utiliserait ce prêt pour renforcer la chaîne d’approvisionnement et les capacités de production américaines de certains composants liés aux centres de données, plutôt que pour financer directement une nouvelle installation dédiée à l’IA, a ajouté le WSJ.

Le ministère américain de la Défense et Fluidstack n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le président américain Donald Trump a signé le mois dernierun décret déclarant l’état d’urgence national et interdisant l’utilisation de certains équipements étrangers au sein du réseau électrique américain, auquel sont raccordés les centres de données.

L’Office of Strategic Capital a déjà conclu des accords avec des entreprises spécialisées dans les terres rares: Vulcan Elements , Phoenix Tailings et Energy Fuels .

Il a également conclu des accords visant à fournir un financement à certaines entreprises spécialisées dans les drones, notamment Unusual Machines et Neros, soutenue par Sequoia Capital, comme l’avait précédemment rapporté le WSJ.