Le Pentagone invité à enquêter sur SpaceX pour une éventuelle participation chinoise

par Echo Wang et Joey Roulette

Les sénateurs démocrates américains ont demandé jeudi au Pentagone de procéder à un examen immédiat de SpaceX à la suite d'allégations selon lesquelles des investisseurs chinois auraient secrètement pris des participations dans le fabricant de fusées, dont le capital est détenu de façon restreinte, citant des risques potentiels pour la sécurité nationale, selon une lettre consultée par Reuters.

Les sénateurs Elizabeth Warren et Andy Kim ont écrit au secrétaire à la Défense Pete Hegseth, exprimant leur inquiétude sur le fait que l'investissement chinois dans SpaceX pourrait présenter "une menace pour la sécurité nationale, mettant potentiellement en péril des infrastructures militaires, civiles et de renseignement essentielles."

Les législateurs ont cité des rapports de médias et des témoignages de tribunaux suggérant que des investisseurs ayant des liens avec la Chine ont acheminé des fonds par l'intermédiaire d'entités des îles Caïmans et des îles Vierges britanniques pour masquer l'achat d'actions de SpaceX. Fondée par Elon Musk , l'homme le plus riche du monde, SpaceX joue un rôle central dans l'infrastructure de sécurité nationale des États-Unis, en lançant des satellites militaires et de renseignement et en exploitant son réseau de communication Starlink, qui est utilisé par le Pentagone et pour soutenir la défense de l'Ukraine .

Les sénateurs ont averti que toute propriété chinoise pourrait déclencher les règles américaines régissant la propriété, le contrôle ou l'influence étrangère, connues sous le nom de FOCI, étant donné l'exposition potentielle d'informations ou de technologies sensibles.

La lettre demande au ministère de la Défense de divulguer l'étendue de toute propriété chinoise, d'évaluer si SpaceX est soumise aux exigences d'atténuation de la FOCI et de déterminer si les investissements étrangers doivent être examinés par le comité sur les investissements étrangers aux États-Unis. Les sénateurs ont demandé une réponse pour le 20 février. La récente acquisition par SpaceX de xAI , que Musk a décrite comme "le moteur d'innovation le plus ambitieux et le plus verticalement intégré sur (et hors de) la Terre, avec l'IA, les fusées, l'internet spatial, les communications directes vers les mobiles et la première plateforme mondiale d'information en temps réel et de liberté d'expression", ajoute à l'immédiateté des questionssur les investissements chinois dans l'entreprise, affirment les sénateurs.