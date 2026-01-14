Le Pentagone investit 1 milliard de dollars dans les activités de L3Harris dans le domaine des moteurs de fusée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L3Harris se sépare de son unité de moteurs de fusée en vue de son introduction en bourse en 2026

*

L'investissement du Pentagone marque le premier partenariat direct avec un fournisseur

*

La structure de la transaction pourrait faire l'objet d'un examen minutieux en raison de conflits d'intérêts

(Ajout d'une déclaration de Northrop au paragraphe 10 et de l'acheteur en chef d'armes du Pentagone au paragraphe 12) par Mike Stone

Le gouvernement américain va investir 1 milliard de dollars dans l'activité en pleine croissance de L3Harris Technologies LHX.N dans le domaine des moteurs de fusée, garantissant ainsi un approvisionnement régulier en moteurs indispensables pour une large gamme de missiles tels que les Tomahawks et les intercepteurs Patriot. L'accord annoncé mardi représente le dernier investissement du gouvernement américain dans Corporate America, qui a inclus une participation de 10 % dans le fabricant de puces Intel INTC.O et des investissements dans des producteurs de minerais essentiels.

"Nous modifions fondamentalement notre approche de la sécurisation de notre chaîne d'approvisionnement en munitions", a déclaré Michael Duffey, sous-secrétaire d'État à la défense chargé des acquisitions et du maintien en condition opérationnelle. "En investissant directement dans les fournisseurs, nous construisons la base industrielle résiliente nécessaire à l'Arsenal de la liberté." L3Harris, dont les actions ont augmenté de 1 %, a déclaré qu'elle prévoyait de vendre de nouvelles actions de son activité de moteurs de fusée en pleine croissance ( ), créant ainsi une nouvelle société soutenue par un investissement en titres convertibles de l'État d'un milliard de dollars. Les titres d'État seront automatiquement convertis en actions ordinaires lorsque la société sera cotée en bourse, plus tard en 2026.

Chris Kubasik, directeur général de L3Harris, a déclaré aux journalistes qu'il s'attendait à ce que le taux de croissance annuel de la nouvelle activité de missiles soit dans la fourchette de 15 à 20 %.

L'INVESTISSEMENT DIRECT DU PENTAGONE MARQUE UN CHANGEMENT DE STRATÉGIE La semaine dernière, le président américain Donald Trump a signé un décret visant à lier les rachats d'actions, les dividendes et les rémunérations des dirigeants aux calendriers de livraison des armes. Le président et le Pentagone ont critiqué l'industrie de la défense pour ce qu'ils considèrent comme des coûts élevés et une production lente, et ont promis des changements radicaux pour rendre la production d'équipements de guerre plus agile. L'investissement dans une entreprise de défense n'est pas une surprise totale après que le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré en août que l'administration Trump envisageait de prendre des participations dans les principales entreprises de défense , y compris Lockheed Martin

LMT.N .

L'investissement dans Intel a été une aubaine pour cette société, dont les actions ont plus que doublé depuis l'annonce. Mais la prise de participation du gouvernement dans L3Harris pourrait être contestée par les rivaux de L3Harris, étant donné qu'elle crée un conflit d'intérêts potentiellement important pour le gouvernement américain. Le Pentagone détiendra une participation dans une entreprise qui soumissionne régulièrement pour des contrats de défense importants et d'autres contrats gouvernementaux.

Northrop Grumman NOC.N , qui a acheté le fabricant de fusées Orbital ATK en 2017, est l'autre grand producteur de moteurs de fusées. Un porte-parole de Northrop a déclaré que l'entreprise disposait des meilleurs niveaux d'investissement de l'industrie et qu'elle se concentrait sur la livraison rapide de capacités aux militaires.

Les concurrents de la nouvelle entité de moteurs-fusées pourraient être désavantagés après l'investissement du gouvernement, a déclaré Gautam Khanna, analyste de TD Cowen, dans une note.

M. Duffey, qui est le principal acheteur d'armes du Pentagone, a déclaré à Reuters que le ministère "reste attaché à une concurrence totale et ouverte, et ne tiendrait pas compte de cet investissement dans les décisions d'achat." Il a ajouté que le Pentagone "ne donne pas d'instructions aux entrepreneurs quant au choix du moteur à propergol solide qui sera utilisé dans un missile donné."

Cet investissement constitue le premier partenariat de ce type entre fournisseurs et le Pentagone, qui a mis en place une nouvelle stratégie visant à négocier et à investir directement avec les fournisseurs essentiels afin de réaliser des économies. L'unité Missile Solutions de L3Harris, qui produit des systèmes de propulsion pour de nombreux missiles, dont Patriot, THAAD , Tomahawk et le missile standard, sera séparée de l'entreprise. L3Harris conservera la majorité des parts et le contrôle de la nouvelle entité. L'accord garantit pratiquement un flux d'affaires régulier pour la nouvelle unité.

"Les récentes actions de l'administration Trump ont remis l'accent sur le renforcement de la base industrielle de la défense et la redynamisation de la concurrence après une vague de consolidation de 30 ans", a déclaré Kubasik dans un communiqué. "En s'appuyant sur plusieurs années d'investissements soutenus et d'améliorations opérationnelles de la part de L3Harris, cette nouvelle société servira de partenaire clé" pour le Pentagone.

Le Pentagone a déclaré que l'accord lui permettait de "négocier des accords-cadres pluriannuels d'achat de moteurs-fusées à propergol solide, essentiels à plusieurs munitions critiques, en attendant l'autorisation et les crédits du Congrès." La semaine dernière, les États-Unis ont signé un accord distinct de sept ans avec Lockheed Martin pour augmenter la production du missile PAC-3 , le type de missile lancé par le système Patriot, à 2 000 unités par an, contre environ 600.

LA STRUCTURE INHABITUELLE DE LA TRANSACTION POURRAIT FAIRE L'OBJET D'UN EXAMEN MINUTIEUX

La structure de la transaction - qui combine un titre privilégié convertible par le gouvernement avec une offre publique prévue tout en maintenant le contrôle de la société mère - est très inhabituelle dans le secteur de la défense et pourrait faire l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs et des législateurs préoccupés par les conflits d'intérêts et la concurrence sur le marché.

L'introduction en bourse est prévue pour le second semestre 2026 et pourrait aider le gouvernement américain à rentabiliser son investissement.

J.P. Morgan Securities LLC est la banque conseil de L3Harris, et Vinson & Elkins LLP est son conseiller juridique.