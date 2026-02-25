Le Pentagone interroge Boeing et Lockheed Martin sur leur exposition à Anthropic, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Pentagone a demandé aux entreprises de défense Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N de fournir une évaluation de leur dépendance au modèle d'IA d'Anthropic, Claude, une première étape vers une désignation potentielle de l'entreprise d'IA comme un "risque pour la chaîne d'approvisionnement", a rapporté Axios mercredi.