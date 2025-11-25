 Aller au contenu principal
Le Pentagone affirme que Boeing a obtenu plus de 7 milliards de dollars de contrats militaires
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 23:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'armée américaine a attribué à Boeing BA.N deux contrats d'une valeur de plus de 7 milliards de dollars, a annoncé le Pentagone mardi.

Un contrat de près de 4,7 milliards de dollars a été attribué à l'armée pour la construction de nouveaux hélicoptères d'attaque Apache AH-64E, d'entraîneurs d'équipage Longbow et d'accessoires connexes, selon le Pentagone.

Un contrat supplémentaire de 2,4 milliards de dollars a également été accordé à l'armée de l'air pour des avions de production du lot 12, G081, des abonnements et des licences.

