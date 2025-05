Le PDG de TotalEnergies défend ses projets pétroliers en Ouganda face aux "critiques acerbes"

Patrick Pouyanné, à Paris, le 10 février 2025 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Face aux "critiques acerbes" de ses détracteurs, le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné a défendu ses projets pétroliers, dont le plus controversé, en Ouganda/Tanzanie, en soulignant qu'ils produisent les "énergies qui nous font vivre aujourd'hui".

"Certains de ces projets, comme au Mozambique ou en Ouganda, font l'objet de critiques que je peux qualifier d'acerbes de certains de nos détracteurs qui voudraient éliminer les énergies fossiles qui nous font vivre aujourd'hui", a souligné le PDG lors de sa prise de parole pendant l'assemblée générale du groupe.

Pour le dirigeant, ces énergies fossiles sont nécessaires pour faire face à la croissance de la demande d'énergies mondiales, et "nous sommes convaincus de leurs bienfaits pour nos pays hôtes et les populations locales et de la nécessité d'agir dans le respect des institutions locales et d'ainsi promouvoir l'État de droit dans chacun des pays où nous opérons", a-t-il souligné.

"Il vaut sans doute mieux, et j'en suis convaincu pour ma part, que des projets comme celui en Ouganda soient développés par une entreprise comme TotalÉnergies avec nos valeurs et principes d'action, que par d'autres acteurs qui pourraient être moins soucieux des enjeux liés aux droits humains ou à l'environnement", a-t-il ajouté.

TotalEnergies mène un méga-projet controversé en Ouganda, le forage "Tilenga", 419 puits, dont un tiers dans le parc naturel des Murchison Falls, associé au EACOP (East African Crude Oil Pipeline), le plus long oléoduc chauffé au monde, destiné à transporter les hydrocarbures jusqu'à l'Océan indien en traversant la Tanzanie sur 1.445 km.