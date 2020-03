Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PDG de Total annonce un gel des embauches-responsable syndical Reuters • 19/03/2020 à 19:03









PARIS, 19 mars (Reuters) - Selon un représentant syndical, Patrick Pouyanné, PDG de Total TOTF.PA , a annoncé les décisions suivantes dans un message vidéo adressé aux salariés : * LE PDG DE TOTAL A ANNONCÉ UN GEL DES EMBAUCHES DANS UN MESSAGE VIDÉO AUX SALARIÉS-RESPONSABLE SYNDICAL * LE PDG DE TOTAL A ANNONCÉ L'INTERRUPTION DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS-RESPONSABLE SYNDICAL * TOTAL A L'INTENTION D'EMPRUNTER POUR COUVRIR LE DÉFICIT RESTANT-RESPONSABLE SYNDICAL * LE PDG DE TOTAL A DÉCLARÉ AU PERSONNEL QU'IL Y AVAIT UN DÉFICIT DE 9 MILLIARDS DE DOLLARS À COUVRIR ET QUE LES MESURES PRISES COUVRIRAIENT 5,5 MILLIARDS DE DOLLARS-RESPONSABLE SYNDICAL Pour plus de détails, cliquez sur [TOTF.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +11.11%