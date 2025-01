Le PDG de Saint-Gobain parie sur une nouvelle "année de succès"

(AOF) - Benoit Bazin, PDG de Saint-Gobain depuis juin dernier s'est voulu optimiste à l'orée de cette année 2025, en présentant ce jeudi ses vœux à la presse, au sein du siège du groupe, dans le quartier de la Défense. L'entreprise qui regroupe 160 000 collaborateurs à travers 76 pays s'apprête à fêter ses 360 ans. Avant la publication des résultats annuels le 27 février, le dirigeant résume le crû 2024 comme une année de " succès ", " active et dense " dans un contexte géopolitique compliqué.

" Le groupe a tenu son cap ", a déclaré Benoit Bazin, glissant au passage que la marge d'exploitation annuelle de la société sera supérieure à celle de 2023 (11%).

L'action Saint-Gobain a progressé de 28% en 2024, soit la cinquième meilleure performance du CAC 40 sur l'année. " Sur les deux derniers exercices, 2023 et 2024, " Saint-Gobain se hisse en tête ", tient à relever Benoit Bazin. Au cours de l'année, 29 acquisitions ont été finalisées par Saint-Gobain contre 8 cessions. Signe de la dimension internationale de l'entreprise, deux tiers du résultat d'exploitation du groupe est réalisé en Amérique du Nord, en Asie et dans les pays émergents.

Pour 2025, dont la feuille de route pour les cinq années à venir sera actualisée au cours du second semestre, le président du conseil d'administration de Saint-Gobain parie sur une nouvelle année de succès. " L'optimisme et la confiance " seront au rendez-vous malgré " un lot d'incertitudes et de surprises ".

