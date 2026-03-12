Le PDG de RWE déclare que les négociations avec ADNOC sur le GNL se sont quelque peu ralenties en raison de la crise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les pourparlers entre RWE et ADNOC concernant des livraisons potentielles de gaz naturel liquéfié ont ralenti en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a entraîné d'importantes fermetures de l'infrastructure énergétique locale, a déclaré le directeur général de la compagnie d'électricité.

RWE a signé un accord provisoire avec ADNOC en février qui pourrait lui permettre d'acheter du GNL pour les marchés européens, alors que Berlin s'efforce de diversifier ses partenaires énergétiques.

"Les discussions avec ADNOC se poursuivent, bien sûr, mais à un rythme un peu plus lent compte tenu de tous les problèmes auxquels nos collègues sont confrontés", a déclaré Markus Krebber, directeur général de RWE, lors de la conférence de presse annuelle de l'entreprise.

"Mais nous avons eu des discussions productives pour transformer le protocole d'accord en contrats"