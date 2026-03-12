 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PDG de RWE déclare que les négociations avec ADNOC sur le GNL se sont quelque peu ralenties en raison de la crise
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les pourparlers entre RWE et ADNOC concernant des livraisons potentielles de gaz naturel liquéfié ont ralenti en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui a entraîné d'importantes fermetures de l'infrastructure énergétique locale, a déclaré le directeur général de la compagnie d'électricité.

RWE a signé un accord provisoire avec ADNOC en février qui pourrait lui permettre d'acheter du GNL pour les marchés européens, alors que Berlin s'efforce de diversifier ses partenaires énergétiques.

"Les discussions avec ADNOC se poursuivent, bien sûr, mais à un rythme un peu plus lent compte tenu de tous les problèmes auxquels nos collègues sont confrontés", a déclaré Markus Krebber, directeur général de RWE, lors de la conférence de presse annuelle de l'entreprise.

"Mais nous avons eu des discussions productives pour transformer le protocole d'accord en contrats"

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
97,18 USD Ice Europ +3,79%
Pétrole WTI
91,67 USD Ice Europ +3,13%
RWE
55,400 EUR XETRA +3,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank