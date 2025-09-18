Le PDG de Hyundai espère que les États-Unis et la Corée du Sud trouveront des solutions en matière de visas pour les voyages d'affaires de courte durée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le PDG de Hyundai Motor Co

005380.KS , Jose Munoz, a déclaré jeudi qu'il espérait que les États-Unis et la Corée du Sud pourraient trouver des solutions pour les voyages d'affaires à court terme des travailleurs spécialisés, après que des travailleurs sud-coréens aient été détenus lors d'un raid dans son usine de batteries en Géorgie.

Munoz, qui s'exprimait lors de la journée des investisseurs de Hyundai Motor à New York, a déclaré que bon nombre des travailleurs détenus avaient aidé à calibrer et à tester une technologie avancée de production de batteries dans une usine soutenant les activités de Hyundai aux États-Unis.